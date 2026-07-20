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51-letni Švicar v hrvaški Istri na skrivaj snemal gole otroke

Pulj, 20. 07. 2026 16.03 pred 20 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Hrvaška policija

V hrvaški Istri so pridržali 51-letnega švicarskega državljana, ki ga sumijo, da je z mobilnim telefonom na skrivaj snemal gole otroke v enem od turističnih objektov. Očitajo mu izkoriščanje otrok za pornografijo.

Moškega sumijo, da je v soboto okoli 9.30 na plaži turističnega objekta v Istri z mobilnim telefonom snemal gole otroke. Njegovo početje so opazili gostje objekta in poklicali varnostnika, ta pa ga je zadržal do prihoda policije, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Policija je moškega po preiskavi, v kateri je na njegovem mobilnem telefonu našla obremenilno gradivo, v nedeljo priprla zaradi suma kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let.

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