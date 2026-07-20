51-letni Švicar v hrvaški Istri na skrivaj snemal gole otroke

Moškega sumijo, da je v soboto okoli 9.30 na plaži turističnega objekta v Istri z mobilnim telefonom snemal gole otroke. Njegovo početje so opazili gostje objekta in poklicali varnostnika, ta pa ga je zadržal do prihoda policije, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Policija je moškega po preiskavi, v kateri je na njegovem mobilnem telefonu našla obremenilno gradivo, v nedeljo priprla zaradi suma kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let.