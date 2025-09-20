51 mrtvih: smrtonosni napadi na Gazo se nadaljujejo

Izraelska vojska je včeraj zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere, in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave.
Po njenih ocenah je iz mesta od konca avgusta pobegnilo že okoli 480.000 Palestincev. Palestinska civilna zaščita pa je sporočila, da je mesto zapustilo 450.000 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Tega ne bi preživela 'niti žival'
Sylvia al-Shurafi je za BBC povedala, da "niti žival" ne bi mogla preživeti v tako imenovani humanitarni coni, ki jo je vzpostavil Izrael.
Tam razseljeni Palestinci na jugu Gaze pravijo, da se razmere slabšajo, saj se območja polnijo z vedno več ljudmi. Poročila pravijo, da sta bila v dveh izraelskih napadih na šotore v coni ubita dva otroka, drugi pa so bili ranjeni, kar sproža nadaljnja vprašanja o varnosti.
"Živimo v tako krutih razmerah, da jih niti žival ne bi mogla preživeti," je rekla al-Shurafijeva, ki je bila ta teden prisiljena pobegniti v južno Gazo.
"Mislili smo, da bodo na teh humanitarnih območjih, o katerih so govorili, na voljo voda in šotori," a temu ni tako.
Novinarji v bolnišnici Naser v bližnjem Kan Junisu so povedali, da so trupli dveh otrok pripeljali po izraelskem napadu na njihov šotor v al-Karari ob zori.
Izraelska vojska je stotisočim prebivalcem Gaze ukazala, naj se odpravijo proti jugu v al-Mawasi blizu Kan Junisa.
"Razmere se iz dneva v dan slabšajo," je rekla Olga Cherevko, tiskovna predstavnica humanitarnega urada ZN:"Polno je in ljudje, ki prihajajo s severa, sedijo ob straneh ulic in ne vedo, kam."
Satelitski posnetki kažejo, kako se je al-Mawasi, obsežno obalno taborišče, razširilo od sredine avgusta, ko je Izrael napovedal svojo novo operacijo za zasedbo Gaze, češ da ta ostaja zadnja trdnjava Hamasa. ZN poročajo, da več kot dvema milijonoma Palestincev Izraelci zdaj naročajo, naj se stlačijo na le 13 odstotkov celotnega pasu v Gazi.