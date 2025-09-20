51 mrtvih: smrtonosni napadi na Gazo se nadaljujejo

Izraelska vojska nadaljuje napade na Gazo, pri čemer je bilo po navedbah lokalnih zdravstvenih virov ubitih najmanj 51 ljudi. Večina je bila ubitih v mestu Gaza, kjer je bila tarča napada tudi šola preurejena v zatočišče. V omenjenem napadu sta bila ubita najmanj dva otroka, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je včeraj zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere, in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave. Po njenih ocenah je iz mesta od konca avgusta pobegnilo že okoli 480.000 Palestincev. Palestinska civilna zaščita pa je sporočila, da je mesto zapustilo 450.000 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tega ne bi preživela 'niti žival'

Sylvia al-Shurafi je za BBC povedala, da "niti žival" ne bi mogla preživeti v tako imenovani humanitarni coni, ki jo je vzpostavil Izrael. Tam razseljeni Palestinci na jugu Gaze pravijo, da se razmere slabšajo, saj se območja polnijo z vedno več ljudmi. Poročila pravijo, da sta bila v dveh izraelskih napadih na šotore v coni ubita dva otroka, drugi pa so bili ranjeni, kar sproža nadaljnja vprašanja o varnosti. "Živimo v tako krutih razmerah, da jih niti žival ne bi mogla preživeti," je rekla al-Shurafijeva, ki je bila ta teden prisiljena pobegniti v južno Gazo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Lakota v Gazi icon-picture-layer-2 1 / 4