52 dni po odrejeni evakuaciji se v švicarsko vasico vrača življenje

Nekaj več kot mesec dni zatem, v noči na 16. junij, se je z gore Insel usulo za približno 1,5 milijona kubičnih metrov skal, vendar so vas k sreči zgrešile oziroma so se ustavile tik pred njo. Skale so podirale drevesa, medtem ko so hiše v vasi ostale cele. Zasuta je bila ena cesta, skale pa so ponekod dosegale višino 12 metrov.

Geologi so nato nekaj tednov opazovali podor, saj bi se ta lahko še premaknil, na primer v primeru deževja. Vendar pa bo vrnitev sčasoma mogoča. "52 dni po evakuaciji in 18 dni po velikem skalnem podoru se lahko življenje v Brienzu vrne v običajne tirnice," so danes sporočile občinske oblasti. Dodale so, da je v vasi zdaj znova varno.