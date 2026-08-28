53-letni Italijan naj bi v hrvaški Istri snemal gole otroke

Na območju hrvaške Istre so včeraj pridržali 53-letnega italijanskega državljana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. To naj bi po navedbah hrvaške policije počel v enem od tamkajšnjih kampov s kamero, vgrajeno v ročno uro.

Sumljivo vedenje moškega je v sredo popoldne opazil varnostnik v kampu in primer takoj prijavil policiji, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Policisti so pri pregledu tehnične opreme, ki jo je uporabljal osumljenec, našli obremenilno gradivo. Po kriminalistični preiskavi so ga včeraj popoldne pridržali in kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo.