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53-letni Italijan naj bi v hrvaški Istri snemal gole otroke

Rovinj, 28. 08. 2026 15.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
V hrvaški Istri so pridržali Italijana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. (Fotografija je simbolična)

V hrvaški Istri so pridržali Italijana, ki naj bi v enem od tamkajšnjih kampov s kamero, vgrajeno v ročno uro, snemal gole otroke. Sumljivo vedenje je opazil varnostnik in o tem obvestil policijo. Ta pa je pri pregledu osumljenčeve opreme našla obremenilno gradivo. 53-letnika so ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo.

Na območju hrvaške Istre so včeraj pridržali 53-letnega italijanskega državljana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. To naj bi po navedbah hrvaške policije počel v enem od tamkajšnjih kampov s kamero, vgrajeno v ročno uro.

Sumljivo vedenje moškega je v sredo popoldne opazil varnostnik v kampu in primer takoj prijavil policiji, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Policisti so pri pregledu tehnične opreme, ki jo je uporabljal osumljenec, našli obremenilno gradivo. Po kriminalistični preiskavi so ga včeraj popoldne pridržali in kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo.

V hrvaški Istri so pridržali Italijana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. (Fotografija je simbolična)
V hrvaški Istri so pridržali Italijana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih.

Kot so danes navedli iz istrske policijske uprave, se javnost vse bolj zaveda problema snemanja otrok, državljani pa vse pogosteje prepoznavajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasen odziv policije in prijetje storilcev. Starše so tudi pozvali, naj bodo pozorni na svoje otroke in spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.

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