53-letnik med hudim neurjem skušal fotografirati valove in padel v morje

Močna nevihta, ki je prejšnji teden zajela Kanarske otoke, je zahtevala evakuacijo več ljudi iz 60 hiš na Tenerifu, valovi pa so dosegali več kot pet metrov. Vsa opozorila, ki so jih podale oblasti, pa niso ustavila 56-letnega Čeha, ki se je v najhujši nevihti odločil fotografirati visoke valove.

In medtem ko jih je fotografiral, je zaradi močnega vetra in neurja izgubil tla pod nogami in padel v razburkano in divje morje. Kljub hitremu posredovanju reševalcev, ki so ga s helikopterjem izvlekli iz morja, moškemu ni bilo več pomoči. Kmalu zatem je umrl.

Oblasti so pozivale ljudi, naj se raje ne zadržujejo v pristaniščih ter naj se izogibajo obalnih cest in naj ne sodelujejo v kakšnih športih na morju ali ob njem, možne so bile tudi poplave. Že prejšnji mesec so umrli štirje ljudje iz različnih držav, ki so med slabim vremenom na celinski Španiji podcenjevali moč neurja in morja ter padli v vodo. Posledice neurij so jasne. Na Tenerifu, denimo, je bilo le dan po neurju videti mnogo ruševin, hiše pa so bile poplavljene.