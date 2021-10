5300 let stara mumija razgrnila zgodovino tetovaž

O tem, kaj Ötzijevi tatuji pomenijo, znanstveniki razpravljajo vse od njegovega odkritja. Ugotovili so, da jih ima mnogo vzdolž področij, kjer starejši ljudje sicer najpogosteje občutijo stalne bolečine: spodnji del hrbta, kolena, zapestja in gležnji. Zato nekateri raziskovalci domnevajo, da njegove tetovaže pomenijo starodavno zdravilo za bolečino. V prid tej teoriji so različna zelišča, ki so jih raziskovalci našli v neposredni bližini Ötzijevega zatočišča. Za njih je namreč znano, da imajo zdravilne lastnosti, pojasnjuje avtorica CNN-ovega članka o Ötzijevih tatujih Allison Hawn , ki je sicer profesorica na državni ameriški univerzi v Arizoni.

Kot je ugotovila, pa Ötzi ni imel vseh tetovaž na mestih, ki so običajno povezana s starostnimi tegobami, poškodbami na sklepih. Ledeni mož je imel tatuje tudi na prsih. "Teorije o pomenu tega niza tetovaž, ki so jih odkrili z novimi tehnikami slikanja leta 2015, predvidevajo od zametkov akupunkture oziroma obrednih obredov zdravljenja do tega, da so del sistema obrednih ali verskih prepričanj," meni Hawnova.

Starodavne tetovaže

Ideja, da so imele Ötzijeve tetovaže globok kulturni ali verski pomen zanj in za njegovo ljudstvo, ne presega razuma, zatrjuje avtorica: "Kot zgodovinarka in strokovnjakinja za tatuje sem preučila, kako so se tetovaže v preteklosti uporabljale za ceremonialno zdravljenje, verske obrede in za prikaz pripadnosti tako kulturnim kot verskim skupinam po vsem antičnem svetu in vodile vse do sodobnosti."

Mumificirana trupla žensk v Egiptu so razkrila tetovaže iz leta 2000 pred našim štetjem. Poleg tega so v grobnicah našli vgravirane in naslikane figure ter majhne izrezljane figurice žensk s tatuji med letoma od 4000 do 3500 pred našim štetjem. V obeh primerih so imele ženske na trebuhih vtetovitan skupek pik, ki je deloval kot nekakšna zaščitna mreža. Na zgornjem delu stegen so imele še tatuje egiptovske boginje Bes, ki je veljala za zaščitnico porodnic. Obe omenjeni vrsti starodavnih telesnih poslikav veljata za nekakšen talisman zaščite žensk, ki so bile pred porodom, razlaga Allison Hawn.

Po njenih besedah je starogrški zgodovinar Herodot razpravljal o tem, kako so se pobegli sužnji v Canopusu prostovoljno tetovirali, ker so želeli prikriti, da so last gospodarjev in zaradi verske predanosti. Ti novi znaki so bili pogosto simbol, da moški in ženske niso več služili svojim zemeljskim gospodarjem, ampak so se namesto tega zavezali nekemu bogu ali boginji.