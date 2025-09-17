Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

53.000 turističnih stanovanj v Španiji bodo vrnili prebivalcem

Madrid, 17. 09. 2025 06.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Španska vlada bo 53.000 "nelegalnih" turističnih namestitev spremenila v stalna najemna stanovanja. Odločitev je premier Pedro Sanchez sporočil v nedeljo, sprejeli pa so jo, potem ko so v nacionalnem registru odkrili "več tisoč nepravilnosti".

Vprašanje najema turističnih nastanitev je že dolgo ena najbolj perečih tem v španski politiki. To je še posebej očitno v Andaluziji. "V številnih domovih, ki so namenjeni počitniškemu in turističnemu najemu, smo odkrili na tisoče nepravilnosti. Zato bomo zdaj iz registra odstranili 53.000 stanovanj, ki bodo postala stalna najemna stanovanja," je med dogodkom v Malagi v nedeljo dejal španski premier Pedro Sanchez.

Ob tem je dodal, da se namerava vlada osredotočiti na interese mladih in družin, ki si vse težje zagotovijo cenovno dostopna dolgoročna stanovanja. Špansko ministrstvo za stanovanja je že pozvalo platforme za turistične nastanitve, kot sta Airbnb in Booking, naj s svojih portalov odstranijo oglase za nastanitve, ki ne izpolnjujejo zahtev, poroča Euronews.

Airbnb je v nedeljo sporočil, da gre pri tem za "novo poglavje za Airbnb v Španiji, ki ga opredeljuje proaktivna zavezanost sodelovanju, kakovosti in dolgoročna vizija trajnostne rasti, ki koristi vsem".

Po navedbah Airbnbja ima približno 70.000 oglasov za namestitve zdaj tudi uradno registracijsko številko, kar pomeni, da velika večina nastanitev izpolnjuje zahtevo španske vlade. Vseeno pa je platforma v sodelovanju z ministrstvom ugotovila, da je nekaj manj kot 10 odstotkov preklicanih registracij povezanih s še vedno aktivnimi oglasi.

Oblasti pričakujejo, da bo odstranitev več deset tisoč oglasov s priljubljenih platform pomagala vrniti nekatera stanovanja na trg dolgoročnega najema.

Španija je postala prva država v Evropi, ki je vzpostavila enoten register začasnih nastanitev. Sistem, ki je bil uveden v začetku leta, oblastem omogoča sledenje vsem nepremičninam, oddanim turistom, in ugotavljanje kršitev. Od uvedbe registra je bilo vloženih več kot 330.000 vlog za registracijo, od tega skoraj 80 odstotkov za turistične najeme.

Vendar pa je platforma v sodelovanju s španskim ministrstvom za stanovanja ugotovila, da je nekaj manj kot 10 odstotkov preklicanih nacionalnih registracij še vedno povezanih z aktivnimi oglasi. Ti oglasi bodo po navedbah podjetja takoj preklicani.

Preberi še Majorka ustregla domačinom: s plaž bodo odstranili 1700 ležalnikov

Andaluzija je na vrhu seznama regij, v katerih so namestitvam preklicali registracijo za turistična stanovanja (16.740). Sledijo Kanarski otoki, kjer so 8698 stanovanjem preklicali registracijo za turistično nastanitev, Katalonija s 7729 takšnimi preklici, Valencija s 7499, Galicija z 2640, Balearski otoki z 2373, Madrid s 1531 in Murcia s 1402 preklici registracij.

Ministrstvo za stanovanja je ob tem opozorilo na edinstveno situacijo v avtonomni skupnosti Madrid, kjer 83 odstotkov vlog za registracijo ustreza začasnim najemom, medtem ko je bilo le 17 odstotkov predstavljenih kot turistični najemi.

španija stanovanja turizem
Naslednji članek

Bivši predsednik v bolnišnici: zaradi napadov kolcanja nehal dihati, nato bruhal

Naslednji članek

Nič jih ne ustavi: vsak teden se zberejo in zaženejo v valove

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256