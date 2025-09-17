53.000 turističnih stanovanj v Španiji bodo vrnili prebivalcem

Španska vlada bo 53.000 "nelegalnih" turističnih namestitev spremenila v stalna najemna stanovanja. Odločitev je premier Pedro Sanchez sporočil v nedeljo, sprejeli pa so jo, potem ko so v nacionalnem registru odkrili "več tisoč nepravilnosti".

Vprašanje najema turističnih nastanitev je že dolgo ena najbolj perečih tem v španski politiki. To je še posebej očitno v Andaluziji. "V številnih domovih, ki so namenjeni počitniškemu in turističnemu najemu, smo odkrili na tisoče nepravilnosti. Zato bomo zdaj iz registra odstranili 53.000 stanovanj, ki bodo postala stalna najemna stanovanja," je med dogodkom v Malagi v nedeljo dejal španski premier Pedro Sanchez. Ob tem je dodal, da se namerava vlada osredotočiti na interese mladih in družin, ki si vse težje zagotovijo cenovno dostopna dolgoročna stanovanja. Špansko ministrstvo za stanovanja je že pozvalo platforme za turistične nastanitve, kot sta Airbnb in Booking, naj s svojih portalov odstranijo oglase za nastanitve, ki ne izpolnjujejo zahtev, poroča Euronews.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Protesti v Španiji proti prekomernemu turizmu icon-picture-layer-2 1 / 6

Airbnb je v nedeljo sporočil, da gre pri tem za "novo poglavje za Airbnb v Španiji, ki ga opredeljuje proaktivna zavezanost sodelovanju, kakovosti in dolgoročna vizija trajnostne rasti, ki koristi vsem". Po navedbah Airbnbja ima približno 70.000 oglasov za namestitve zdaj tudi uradno registracijsko številko, kar pomeni, da velika večina nastanitev izpolnjuje zahtevo španske vlade. Vseeno pa je platforma v sodelovanju z ministrstvom ugotovila, da je nekaj manj kot 10 odstotkov preklicanih registracij povezanih s še vedno aktivnimi oglasi. Oblasti pričakujejo, da bo odstranitev več deset tisoč oglasov s priljubljenih platform pomagala vrniti nekatera stanovanja na trg dolgoročnega najema.

Španija je postala prva država v Evropi, ki je vzpostavila enoten register začasnih nastanitev. Sistem, ki je bil uveden v začetku leta, oblastem omogoča sledenje vsem nepremičninam, oddanim turistom, in ugotavljanje kršitev. Od uvedbe registra je bilo vloženih več kot 330.000 vlog za registracijo, od tega skoraj 80 odstotkov za turistične najeme.

Vendar pa je platforma v sodelovanju s španskim ministrstvom za stanovanja ugotovila, da je nekaj manj kot 10 odstotkov preklicanih nacionalnih registracij še vedno povezanih z aktivnimi oglasi. Ti oglasi bodo po navedbah podjetja takoj preklicani.