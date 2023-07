54-letni Nemec na bazenu v Rovinju snemal gole otroke

Hrvaški policisti so v Rovinju konec tedna pridržali 54-letnega turista iz Nemčije, ki je s pametno uro snemal gole otroke na bazenu. Policisti so zasegli njegov prenosni računalnik, telefon in dve uri. Našli so več fotografij in posnetkov otroške pornografije.

icon-expand Pametna ura z mikrokamero FOTO: Hrvaška policija V soboto okoli 17. ure je hrvaška policija v počitniškem naselju v Rovinju pridržala 54-letnega Nemca, ki je med poležavanjem ob bazenu s svojo pametno uro snemal gole otroke. Policiste je poklical varnostnik, ki je Nemca tudi pridržal do njihovega prihoda. Policisti so v okviru kriminalistične preiskave zasegli prenosni računalnik, mobilni telefon in dve uri, našli pa so tudi obremenilne fotografije in videoposnetke. Po končani preiskavi je policija potrdila sum kaznivega dejanja otroške pornografije in v nedeljo zvečer osumljenca priprla.