55-letnega voznika avtobusa bodo kazensko ovadili

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 7.25 na avtocesti, ki prek Zagreba in Slavonije poteka od meje Hrvaške s Slovenijo do meje s Srbijo. Avtobus s srbskimi registrskimi oznakami je med priključkom Ivanić-Grad in cestninsko postajo Zagreb vzhod po ugotovitvah zagrebške policije zapeljal z vozišča, trčil v kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil.

'Voznik je zaspal, nastal je splošen kaos, še dobro sem jo odnesel'

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Zagrebška policija je danes sporočila, da bo 55-letnega voznika avtobusa, državljana Srbije, zaradi povzročitve prometne nesreče ovadila pri pristojnem državnem tožilstvu, nato ga bodo priprli.

V nesreči sta po navedbah policije umrli 53-letna hrvaška državljanka in mladoletna črnogorska državljanka. Pet potnikov je bilo huje poškodovanih, med njimi štirje srbski državljani in ena hrvaška državljanka. Lažje poškodovanih je bilo 25 potnikov.

Hrvaška ministrica za zdravje Irena Hrstić je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT danes sporočila, da so po nesreči v bolnišnice sprejeli skupno 11 ljudi. Poudarila je, da je zdravstveno stanje vseh dobro in da nihče ni življenjsko ogrožen.