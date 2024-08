55-letniku dali napačne izvide z diagnozo Alzheimerjeve bolezni

A "normalna rutina" je trajala zelo malo časa, saj so se kmalu začele hude bolečine. 55-letnik je zato ponovno odšel na pregled v državno bolnišnico Baden in po rentgenskem slikanju je bilo jasno. Nekaj je pri operaciji šlo močno narobe. Rentgen je namreč pokazal, da obstaja zlom vijaka na ravni lopatice vratu stegnenice, nezadovoljivo celjenje rane ter popuščanje drugega vijaka. "Med prvo operacijo je moralo iti nekaj narobe," je dejala njegova žena Anita , ki je posumila na napako pri materialu.

Markus iz Kottingbrunna si je v nesreči pri delu zlomil stegnenico, v bolnišnici so ga nato operirali in zlom stabilizirali z vijaki. Po okrevanju pa se je 55-letnik normalno vrnil k svoji vsakodnevni delovni rutini, poroča Kronen Zeitung.

In njen mož je bil zopet operiran, vijaki so bili odstranjeni, bil je odpuščen iz bolnišnice in vrnil se je v domačo oskrbo. S seboj domov pa je odnesel tudi odpustni list s presenetljivo vsebino, vsaj z vidika bolnika. Diagnoza namreč ni vsebovala le težav s stegnenico, temveč tudi Alzheimerjevo bolezen, odpoved ledvic in celo vstavitev srčnega spodbujevalnika. Blago rečeno je, da je bil pacient ob branju izvidov močno prestrašen. Prepričan je namreč bil, da ima prav res vse naštete težave, ki so bile napisane. Vendar k sreči temu ni bilo tako. Izvidi so bili napačni, prejeti bi jih moral drugi pacient.

A šele po večkratnih prošnjah bolnišnici je 55-letni pacient končno dobil prave izvide. "Mislim, da je to preprosto sramota," je dejala njegova žena. Primer sta že posredovala odvetniku.

"Na žalost je prišlo do napačnega vpisa, vendar to ni imelo nikakršnega učinka. Dejanske diagnoze niso bile "zamenjane", je dejala državna agencija za zdravje. Napačni vnos so kasneje sicer popravili.