55-letnik v Hišo cvetja vrgel molotovko

Moški je molotovko vrgel v bližino vhodnih vrat Hiše cvetja okoli 6. ure.

Policijo je poklical varnostnik. Sporočil je, da je pred objektom moški, ki v rokah najverjetneje drži molotovko in grozi, da bo zažgal objekt, piše srbski Telegraf. Moški naj bi med aretacijo po pisanju portala govoril tudi, da je hotel zažgati "ustaško leglo".

Ogenj je po neuradnih informacijah, ki jih navajajo srbski mediji, poškodoval vhodna vrata Titovega mavzoleja. Za 55-letnega moškega so po nalogu tožilstva odredili 48-urno pridržanje.