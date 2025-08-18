Svetli način
Tujina

55-letnik v Hišo cvetja vrgel molotovko

Beograd, 18. 08. 2025 13.19 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , D.L.
Policija v Beogradu je pridržala 55-letnega moškega, ki je davi v Hišo cvetja vrgel molotovko. Ogenj je po pisanju srbskih medijev poškodoval vhod v objekt, kjer je grobnica nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita.

Titov grob v Hiši cvetja
Titov grob v Hiši cvetja FOTO: Shutterstock

Moški je molotovko vrgel v bližino vhodnih vrat Hiše cvetja okoli 6. ure.

Policijo je poklical varnostnik. Sporočil je, da je pred objektom moški, ki v rokah najverjetneje drži molotovko in grozi, da bo zažgal objekt, piše srbski Telegraf. Moški naj bi med aretacijo po pisanju portala govoril tudi, da je hotel zažgati "ustaško leglo".

Ogenj je po neuradnih informacijah, ki jih navajajo srbski mediji, poškodoval vhodna vrata Titovega mavzoleja. Za 55-letnega moškega so po nalogu tožilstva odredili 48-urno pridržanje.

Beograd Hiša cvetja Josip Broz Tito molotovka incident
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
18. 08. 2025 15.28
-1
Od vseh Jugoslovanskih narodov je še najbolj prizadel Slovence...
ODGOVORI
0 1
Petur
18. 08. 2025 15.17
odvisno od sodnika..par mesecev prisilnega je možno....
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
18. 08. 2025 15.07
+3
Če bi bil svobodni umetnik, bi se zagotovo šel tovrstno umetnost. Zažgeš spomenik in je to umetnost. Naslikaš Marijo s podgano in si največji umetnik. Zageš hišo cvetja in slikaš in si nominiran za kako prešernovo in podobno. Sploh publika, ki se na to pali in navdušuje nad tako umetnostjo, da ogromno na kulturo, umetnost pa tudi oliko in podobno. Internetni forumi in socialna se kar šibijo od tega.
ODGOVORI
6 3
4krogci
18. 08. 2025 15.05
+4
Kaksen nas iz sdsja?? K model je star 55let, tito pa umru pred 45leti??!! Folk dejmo it s casom naprej ze 1x no??
ODGOVORI
6 2
JohannDoe
18. 08. 2025 15.10
+5
Kako, pa ravno partizansko uniformo sem si dal narest. A ni '42? Ko poslušam te naše primate iz parlamenta ob praznikih se mi zdi, da smo komajda na sredi dvainštiridesetega.
ODGOVORI
6 1
JohannDoe
18. 08. 2025 15.02
+1
@anion Mogoče je pa delal umetniški performans. A imaš kaj proti umetnosti in umetnikom?
ODGOVORI
3 2
Še89sekund
18. 08. 2025 14.59
-7
Kdo je ta da mu plačam eno večerjo ?
ODGOVORI
4 11
2mt8
18. 08. 2025 15.29
Titoistov v SLO kolikor hočeš, pa v EU smo...
ODGOVORI
0 0
Omizje
18. 08. 2025 15.30
iz denarja od socialne
ODGOVORI
0 0
bc123456
18. 08. 2025 14.47
+9
DO SMRTI V ZAPOR IN PRISILNO DELO.
ODGOVORI
14 5
Anion6anion
18. 08. 2025 14.42
+15
Zakaj je to naredil? Ko je Tito umrl je bil on star 10 let. Torej se ga komaj spomni. Kaj mu je bilo hudega takrat da zdaj razbija grob .
ODGOVORI
17 2
Blue Dream
18. 08. 2025 14.52
+4
🐑🐑🐑
ODGOVORI
5 1
Še89sekund
18. 08. 2025 15.01
-3
Mogoče mu je v povojnih časih pobil družino ,zaplenil premoženje ,deda umoril na golem otoku ,babico umoril na grgurju ....nešteto zverinstev je stari počel...
ODGOVORI
6 9
Ročak
18. 08. 2025 14.39
+11
Očitno na teh prostorih nikoli ne bo konca omenjanja četnikov, ustašev, domobrancev, črnih, rdečih, belih, ves svet je šel že zdavnaj naprej od druge svetovne vojne, ta del Evrope pa uživa v vsakodnevnem vlečenju omenjenih pa tudi levih in desnih na dan. Nekaterim politikom je to gorivo ali vsaj mislijo tako, tisti, ki ne mislijo s svojo glavo pa vse bebavo ponavljajo in se držijo terminologije kot pijanec plota. Kaj, ko bi že enkrat odrasli?
ODGOVORI
12 1
Slovenska pomlad
18. 08. 2025 14.29
+1
Kaj pa tovariši iz SDS menijo o tem,oni so bili vsi na poti Josipa Broza?
ODGOVORI
13 12
25petelinov
18. 08. 2025 14.25
+13
55let. Tretja puberteta.
ODGOVORI
13 0
