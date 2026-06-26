55 utopitev zaradi vročine, Pariz prepoveduje alkohol, odpovedi dogodkov

61 francoskih departmajev ostaja danes zaradi ekstremne vročine pod najvišjim rdečim alarmom. Visoke temperature že sicer ogrožajo zdravje ljudi, kot je sporočila francoska ministrica za šport Marina Ferrari pa je v času vročinskega vala zaradi utopitve umrlo že 55 oseb.
Dve tretjini utopitev naj bi se po njenih besedah zgodili na nenadzorovanih ali nedovoljenih kopališčih. Zdaj jo skrbi, da bi se lahko razmere z nadaljevanjem vročinskega vala še poslabšale.
V pregretih avtomobilih so medtem v času vročinskega vala umrli že trije otroci.
Prepoved alkohola, odpovedane prireditve
Vse od poldneva sicer v Parizu že velja začasna prepoved pitja alkohola na javnih mestih, prepoved pa velja tudi za prodajo alkohola za na pot. S tem želijo zmanjšati pritisk na tamkajšnje bolnišnice, je dejal vodja pariške policije Patrice Faure.
Opozoril je, da so novi ukrepi potrebni prav za zaustavitev naraščajočega števila hospitalizacij. "Moram zagotoviti, da se pritisk zmanjša," je bil jasen.
Prepoved bo trajala do sobote do 7. ure zjutraj, nato pa bo ponovno v veljavi od poldneva do nedelje do 7. ure zjutraj. Prepoved prodaje alkohola za na pot velja od petka od 18. ure do sobote do 7. ure zjutraj in nato v enakem obdobju s sobote na nedeljo.
Temperature v Parizu so v sredo dosegle junijski rekord 40,9 stopinje Celzija, v četrtek pa so se približale 40 stopinjam. Francoska ministrica za zdravje Stéphanie Rist je v četrtek dejala, da je reševalna služba v Parizu v 24-urnem obdobju poročala o štirikrat več srčnih zastojih kot običajno. Ogroženi so bili tudi mladi.
Faure je ob tem začasno ustavil tudi športna tekmovanja in organizatorje drugih dogodkov, vključno z glasbenim festivalom in parado ponosa, pa je pozval, naj preložijo svoje aktivnosti. Parada ponosa je že sporočila, da bodo začasno odložili protest.
V Italiji se je v rdeče obarvalo že 18 mest
Genova je postala 18. italijansko mesto, v katerem so oblasti razglasile rdeči alarm zaradi vročinskega vala, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Že pred tem so najvišje opozorilo izdali tudi za Bologno, Firence, Rim, Torino in Verono.
"Ocenjujemo lahko 10- do 15-odstotno povečanje obiskov urgentnih centrov v večjih mestih," je po poročanju Rai Newsa dejal predsednik Italijanskega združenja za urgentno medicino (Simeu) Alessandro Riccardi.
Pojasnil je še, da je zaenkrat "povečanje obiskov še vedno omejeno in da ni razloga za preplah". Gre predvsem za starejše, pa tudi ljudi s psihiatričnimi boleznimi. Opozarja, da je breme tudi pomanjkanje zdravstvenega in negovalnega osebja na urgencah.
Sodišče v Palermu je zaslišanja prekinilo do 29. junija, medtem ko je firenška galerija Uffizi sporočila, da podaljšuje ustavitev prodaje vstopnic, ki je bila uvedena v začetku tedna.
"Zaradi izjemnega vročinskega vala, ki trenutno prizadene državo (in zlasti Firence), bo dostop do galerije Uffizi omejen le na osebe z vnaprej rezervirano vstopnico do vključno nedelje, 28. junija. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti," je sporočila galerija Uffizi.
V Italiji se vrhunec pričakuje med nedeljo in ponedeljkom, ko bodo temperature presegle 40 stopinj Celzija. Vendar minister za zdravje Orazio Schillaci pomirja: "Razmere so danes pod nadzorom, zelo pozorno spremljamo, zlasti najbolj ranljive ljudi: starejše, nosečnice in otroke."
Odpovedani festivali in dogodki, v Veliki Britaniji požar
Vročina se medtem začenja širiti proti vzhodu, ekstremne temperature se pričakujejo v Belgiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in delih srednje Evrope. V Frankfurtu naj bi danes temperatura dosegla 39 stopinj Celzija, v Amsterdamu in Bologni 37, v Bruslju in Ženevi 36, v Pragi in Zürichu 35, v Londonu in Zagrebu pa 34 stopinj Celzija.
V srednji Evropi bodo temperature dosegle vrhunec za vikend; berlinske oblasti v soboto pričakujejo temperature blizu 40 stopinj Celzija, podobne pa v nedeljo tudi v Pragi in Varšavi.
Na Nizozemskem so zaradi rdečega opozorila pred vročino odpovedali festival elektronske glasbe Defqon.1, v Belgiji so po poročanju Guardiana oblasti odpovedale uprizoritev Napoleonovega poraza v bitki pri Waterlooju.
V Združenem kraljestvu se medtem derbyshirski gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom v naravi. Požar, ki je vzplamtel na več kot 500 kvadratnih metrih barja in gozda na Tintwistle Moorju blizu Glossopa, je izbruhnil v sredo zvečer, gasilci iz Manchestera in Derbyshira pa so v četrtek za gašenje požara napotili tudi helikopter.
Gasilska in reševalna služba Derbyshira je pozvala k večji ozaveščenosti o nevarnosti požara med vročinskim valom. "Tla so suha kot poper in najmanjša iskra iz tabornega ognja, droben žar z žara ali košček pepela iz odvržene cigarete bi se lahko kmalu razvil v večji incident, zato vas prosimo, da ravnate odgovorno," so opozorili.
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