Tujina

5700 evrov kazni za Slovenca na Hrvaškem

Zagreb, 20. 05. 2026 15.08 pred 49 minutami 1 min branja 17

Avtor:
M.P.
Hrvaška policija

Hrvaški policisti so pridržali Slovenca, ki je na avtocesti A3 drvel s hitrostjo 205 kilometrov na uro. Ob tem so ugotovili, da ima 28-letnik za 3720 evrov neporavnanih glob zaradi prometnih prekrškov, ob tem pa tudi prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Hrvaške. Zaradi vseh prekrškov je tako dobil 5700 evrov denarne kazni.

Okoli polnoči v ponedeljek so hrvaški policisti na avtocesti A3 blizu Lipovljanov ustavili 28-letnega slovenskega voznika, ki je vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro, poroča Net.hr.

Kot poroča portal, so policisti ob tem ugotovili, da ima Slovenec zaradi več prometnih prekrškov, storjenih na Hrvaškem, za 3720 evrov neporavnanih glob, vozil pa je med prepovedjo uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Hrvaške.

Policija je voznika prijela in ga privedla na pristojno sodišče, kjer so mu izrekli kazen v višini 1980 evrov in mu izrekli dodaten ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja za naslednje štiri mesece.

Zaradi vseh prekrškov mora tako 28-letnik Hrvaški plačati skupnih 5700 evrov kazni.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr.Rugelj
20. 05. 2026 16.22
Slovenec ali slovenski državljan ?
Odgovori
0 0
assassin911
20. 05. 2026 16.20
Včasih so te zaprli dokler nisi plačal.
Odgovori
+2
2 0
boslo
20. 05. 2026 16.08
Avto ste preiskali?
Odgovori
+3
3 0
Groucho Marx
20. 05. 2026 16.05
Nedotakljiv socialec?
Odgovori
+5
5 0
natas999
20. 05. 2026 15.59
pA še avto mu vzet
Odgovori
+8
8 0
Jani.
20. 05. 2026 15.55
Ni zdaj toook prehitro peljal. Za Nemčijo tole ni nič kaj. Večji problem je, ker še starih kazni ni poravnal in zgleda, da se mu fučka za vse.
Odgovori
+4
4 0
Chrome
20. 05. 2026 16.03
Ni nič, dokler ne poči. Ko pa poči pa nemci dvigujejo kredite 🙂.
Odgovori
+4
5 1
ata_jez
20. 05. 2026 15.55
A je vplivneŠ? Al bo zdaj to ratu?
Odgovori
0 0
Nidani
20. 05. 2026 15.52
Uf...dobro je zavozil...🫣
Odgovori
+1
1 0
Iluminati 2
20. 05. 2026 15.50
Kaj pa je 205km/h??.To gre moj motor z drugo🤣
Odgovori
-2
1 3
Dinho8O
20. 05. 2026 16.05
Po peskovniku?
Odgovori
+1
1 0
Summer Fridays
20. 05. 2026 15.44
Če ni prej plaćal, tudi zdaj ne bo. Kljub prepovedi je vozil, ampak dobil je dodatno prepoved😂
Odgovori
+5
5 0
Svarog
20. 05. 2026 15.41
Adijo. Nekateri so nepopravljivi
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
20. 05. 2026 15.47
samo goli otok
Odgovori
+3
3 0
