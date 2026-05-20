5700 evrov kazni za Slovenca na Hrvaškem

Okoli polnoči v ponedeljek so hrvaški policisti na avtocesti A3 blizu Lipovljanov ustavili 28-letnega slovenskega voznika, ki je vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro, poroča Net.hr.

Kot poroča portal, so policisti ob tem ugotovili, da ima Slovenec zaradi več prometnih prekrškov, storjenih na Hrvaškem, za 3720 evrov neporavnanih glob, vozil pa je med prepovedjo uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Hrvaške.

Policija je voznika prijela in ga privedla na pristojno sodišče, kjer so mu izrekli kazen v višini 1980 evrov in mu izrekli dodaten ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja za naslednje štiri mesece.

Zaradi vseh prekrškov mora tako 28-letnik Hrvaški plačati skupnih 5700 evrov kazni.