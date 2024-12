58 let in več kot 24.000 ur dela za umetnine iz vžigalic

Nekateri pravijo, da je njegov hobi precej čudaški, pa vendar je tudi edinstven. Za takšen hobi moraš imeti veliko potrpežljivosti, znanja in spretnosti. 78-letni Franz Gruber iz Babenhausna namreč že desetletja sestavlja umetnine iz vžigalic. V svoj hobi je vložil skoraj 58 let in več kot 24 tisoč ur dela.