58-letnika napadel roj sršenov, tri dni preživel v komi

58-letni Pantelić je splezal na streho stare hiše, da bi očistil dimnik, piše srbski Blic. Žena ga je sicer pred tem opozarjala, naj ne pleza na staro streho, ki se lahko vsak trenutek udre, vendar se je njen mož vseeno odločil očistiti dimnik, in to pri 40 stopinjah Celzija. A ko je vstavil orodje v dimnik, je proti njemu planila cela jata sršenov. "Če bi mi kdo rekel, da bom zaradi sršenov komaj ostal živ, mu ne bi verjel. Še vedno ne morem verjeti, kaj se mi je zgodilo. Hvala bogu, da sem jo odnesel živ in se naučil dobro lekcijo – pred kačami, sršeni in tujimi ženami beži, kolikor te noge nesejo," se je pošalil Slobodan za Nova.rs.

Sršen FOTO: Shutterstock

Ni bilo prvič, da se je Slobodan srečal s sršenom. Eden ga je pičil, ko je sekal drva v gozdu, vendar se ni zgodilo nič hujšega, razen močne bolečine in nenadne vrtoglavice. Kot pravi, pa je bilo zdaj veliko huje. Bolj kot samih sršenov se je ustrašil, ko je videl tako velik roj. "Hitro sem se obrnil, medtem ko so leteli ven, vendar je bilo prepozno. Eden me je pičil v vrat, drugi pa v dlan," je razložil. Ob napadu sršenov, ki so ga pičili, pa je še padel s strehe. Na srečo ni bilo visoko, je povedal, poleg tega pa je padel na seno, ki je bilo ob hiši. Utrpel je poškodbo noge, nekaj prask in dva pika sršenov. "Pravzaprav sta me najbolj uničila prav onadva," je poudaril. Spominja se, da ga je bolelo vsepovsod po telesu, deloma verjetno tudi zaradi padca, še najbolj pa ga je motilo stiskanje v prsih. "Nisem mogel priti do zraka, nisem mogel poklicati žene. Bil sem popolnoma brez moči. Začel sem se dušiti in kmalu izgubil zavest. Več se ne spomnim, zbudil sem se v bolnišnici. Kasneje mi je žena povedala, da sem imel več sreče kot pameti, saj sem bil celo tri dni v komi." Zdravniki so mu povedali, da je pik sršena v žilo na vratu povzročil burno reakcijo, ki bi se zelo hitro lahko razvila v smrtno nevarno stanje.

Vbod sršena FOTO: Shutterstock

Kot so mu še pojasnili, je imel v sebi dvojni odmerek strupa in prav histamin, ki je v strupu, povzroči hudo alergijsko reakcijo. Čeprav Slobodan ni alergičen na sršenov pik, se je njegovo telo vseeno slabo odzvalo. Še posebej nevarno je bilo, ker ga je pičil v vrat oziroma v žilo. Strup se je zato hitro razširil po telesu, krvni tlak mu je začel padati, žile so se začele krčiti, raven kisika je padla in to lahko hitro privede do zastoja srčne mišice. Slobodan je bil kar tri dni v komi.

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