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58-letnika napadel roj sršenov, tri dni preživel v komi

Valjevo, 10. 08. 2026 11.29 pred enim dnevom 3 min branja 29

Avtor:
N.V.
Sršen

Slobodan Pantelić iz vasi pri Valjevu v Srbiji ni pričakoval, da se bo njegovo čiščenje dimnika skoraj končalo tragično. Iz oči v oči se je namreč srečal z rojem sršenov, ki so prileteli iz dimnika in ga napadli. Po dveh pikih je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je bil tri dni v komi.

58-letni Pantelić je splezal na streho stare hiše, da bi očistil dimnik, piše srbski Blic. Žena ga je sicer pred tem opozarjala, naj ne pleza na staro streho, ki se lahko vsak trenutek udre, vendar se je njen mož vseeno odločil očistiti dimnik, in to pri 40 stopinjah Celzija.

A ko je vstavil orodje v dimnik, je proti njemu planila cela jata sršenov. "Če bi mi kdo rekel, da bom zaradi sršenov komaj ostal živ, mu ne bi verjel. Še vedno ne morem verjeti, kaj se mi je zgodilo. Hvala bogu, da sem jo odnesel živ in se naučil dobro lekcijo – pred kačami, sršeni in tujimi ženami beži, kolikor te noge nesejo," se je pošalil Slobodan za Nova.rs.

Sršen
Sršen
FOTO: Shutterstock

Ni bilo prvič, da se je Slobodan srečal s sršenom. Eden ga je pičil, ko je sekal drva v gozdu, vendar se ni zgodilo nič hujšega, razen močne bolečine in nenadne vrtoglavice.

Kot pravi, pa je bilo zdaj veliko huje. Bolj kot samih sršenov se je ustrašil, ko je videl tako velik roj. "Hitro sem se obrnil, medtem ko so leteli ven, vendar je bilo prepozno. Eden me je pičil v vrat, drugi pa v dlan," je razložil.

Ob napadu sršenov, ki so ga pičili, pa je še padel s strehe. Na srečo ni bilo visoko, je povedal, poleg tega pa je padel na seno, ki je bilo ob hiši. Utrpel je poškodbo noge, nekaj prask in dva pika sršenov. "Pravzaprav sta me najbolj uničila prav onadva," je poudaril.

Spominja se, da ga je bolelo vsepovsod po telesu, deloma verjetno tudi zaradi padca, še najbolj pa ga je motilo stiskanje v prsih. "Nisem mogel priti do zraka, nisem mogel poklicati žene. Bil sem popolnoma brez moči. Začel sem se dušiti in kmalu izgubil zavest. Več se ne spomnim, zbudil sem se v bolnišnici. Kasneje mi je žena povedala, da sem imel več sreče kot pameti, saj sem bil celo tri dni v komi."

Zdravniki so mu povedali, da je pik sršena v žilo na vratu povzročil burno reakcijo, ki bi se zelo hitro lahko razvila v smrtno nevarno stanje.

Vbod sršena
Vbod sršena
FOTO: Shutterstock

Kot so mu še pojasnili, je imel v sebi dvojni odmerek strupa in prav histamin, ki je v strupu, povzroči hudo alergijsko reakcijo. Čeprav Slobodan ni alergičen na sršenov pik, se je njegovo telo vseeno slabo odzvalo.

Še posebej nevarno je bilo, ker ga je pičil v vrat oziroma v žilo. Strup se je zato hitro razširil po telesu, krvni tlak mu je začel padati, žile so se začele krčiti, raven kisika je padla in to lahko hitro privede do zastoja srčne mišice. Slobodan je bil kar tri dni v komi.

Začela se je sezona sršenov

Vladica Stanković iz Društva za zaščito plazilcev in okolja "Poskok" je za Blic potrdil, da se je začela sezona sršenov. "Sršeni zdaj gradijo gnezda, v katerih je lahko od 400 do 1000 osebkov. Sredi avgusta bodo gnezda že povsem razvita. Vedno jih gradijo na sončni strani in na težko dostopnih mestih," pravi Stanković.

Kot je dodal, je zaradi pikov sršenov zabeleženih več smrtnih primerov kot zaradi kač. "Ljudje umirajo, ko pride do alergijske reakcije in anafilaktičnega šoka. Ko sršen piči, izloči feromon oziroma vonj, ki se širi in drugim sršenom sporoča, naj pridejo na to mesto. Tako je lahko nekdo deležen desetih pikov naenkrat."

Po piku, ki ga najpogosteje spremlja bolečina, se pojavi pekoč občutek, koža na mestu pika pa pordeči. Največ težav po piku imajo starejši in bolni ljudje.

sršen srbija pik bolečina
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KOMENTARJI29

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Infiltrator
10. 08. 2026 16.39
Ko jaz pičim svojo tam vmes je še tri dni v transu.....
Odgovori
+0
1 1
jast123
10. 08. 2026 15.03
pred čiščenjem vedno prej zakurim malo, vsaj dve pesti papirja direktno v dimniku na loputi spodaj, ki je namenjena za čiščenje saj in.....opazujem kaj vse leti iz dimnika
Odgovori
+4
4 0
jung
10. 08. 2026 14.47
Vse ste povedali o tem človeku razen ulice in hišne številke. Če bi bil kriminalec bi tudi ???
Odgovori
-3
0 3
Hugh_Mungus
10. 08. 2026 14.42
A v žilo da ga je 😅🙈. Res me zanima keri profi je tole naumil. Kamorkoli te piči, gre toksin v "žilo". Pač alergijsko reakcijo je doživel, ni nujno da si bil prej alergičen, ampak zdaj očitno je.
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+0
1 1
cekinar
10. 08. 2026 13.39
vem kako je ko te ugrizne sršen ,dva ali kot so mene pred leti kar trije med košnjo z nitkarco(v ramo nogo in hrbet),na srečo nimam nekih burnih alergijskih reakcij na njih ampak na teh mestih je zabolelo ko hudič ,tudi otekline so bile vidne še nekaj dni,nisem jokal le za tisti dan sem končal z delom,jokam takrat ko me piči čebela,ne zaradi bolečine,ampak zato ker ona umre .
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+10
11 1
Juzles Iters
10. 08. 2026 14.15
Lep prispevek, ampak sršen ne ugrizne, temveč piči z želom. Je pa res, da ko se spravi nad čebele, jih pogrize in razkosa.
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+7
7 0
Buci in Bobo
10. 08. 2026 13.35
Pantelija?
Odgovori
0 0
brabusednet
10. 08. 2026 13.19
A letos ni Azijskih sršenov na Primorskem,kot lani.
Odgovori
+1
1 0
mario7
10. 08. 2026 13.14
Važno da je preživel.
Odgovori
+10
10 0
iziizi
10. 08. 2026 13.10
Mora jih piknat nazaj
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
10. 08. 2026 12.24
Novica,da te kap.
Odgovori
+3
6 3
nemeJungat
10. 08. 2026 12.20
Ni alargičen. Preberite članek. Pičil ga je v vrat, direkt v žilo in posledično se je strup hitro prenesel po celem telesu in učinkoval veliko hitrje in močneje.
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+10
10 0
lakala28
10. 08. 2026 12.11
Sršeni niso napadalni. Očitno so zmotno mislili, da jih je napadel, pa so se branili. Če sta ga pičila le 2, je alergičen, torej ima smolo. Mnogo bolj nevarne in napadalne so ose. Sršen je nežni velikan, ki lovi in pobija komarje, napadalen pa ni in se ga neupravičeno sovraži in pobija.
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-19
1 20
grumf
10. 08. 2026 12.13
Laka, iz lastnih izkušenj; sršeni so hudičevo napadalni, ko drezneš v njihovo gnezdo.
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+23
23 0
ledr
10. 08. 2026 14.12
lakala28 jih je morda zamenjal s Čmrlji...
Odgovori
+1
1 0
golobove drobtinice
10. 08. 2026 14.15
Kaj ne velja to kar si napisal o nenapadalnosti sršenov ravno za ose?
Odgovori
+1
1 0
flojdi
10. 08. 2026 18.45
???napadalni da so ce jim podiraš Dom. .pa so res blesavi.morali bi se lepo zahvalit.
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0 0
Rožle Patriot
10. 08. 2026 12.10
Uf "samo" 2 pika in tak smrtonosni učinek ... Torej, je imel veliko srečo v nesreči .. !!!
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+7
7 0
Arzen
10. 08. 2026 12.01
NA RAZUMEM ZAKAJ SE PREPROSTO NE UNIČI POPULACIJE KI JE NADLEŽNA IN ŠKODLIVA??? SRŠENI, MODRAS IN GAD,.... NIHČE NE BO REKEL DA BREZ MODRASA IN SRŠENA SVET NE BO TEKEL NAPREJ!!!
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-20
4 24
jovannni
10. 08. 2026 12.05
Najbolj škodljiva populacija so ljudje
Odgovori
+22
24 2
patogen
10. 08. 2026 12.06
Pa komarje, pa vrabce, pa mravlje, pa muhe, pa medvede, pa volkove, pa nutrije, pa miši, pa podgane.... spisek je zelo dolg.
Odgovori
+2
8 6
grumf
10. 08. 2026 12.09
Po tej logiki bi bilo najbolj smiselno uničiti nadležno človeško populacijo.
Odgovori
+13
15 2
nemeJungat
10. 08. 2026 12.18
Potem bi morali začeti pri človeštvu samem, saj smo mi največji škodljivci na tem svetu, in daleč od tega da smo vsemogočni, ter da bi lahko odločali katera vrsta lahko živi in katero je potrebno iztrebit. Vska vrsta doda svoj kamenček v mozaik sveta, narave!!
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+8
11 3
bububu123
10. 08. 2026 12.53
Zakaj? zato, ker je za vsako svar na svetu nekaj dobrega! Zakaj bi nekaj pobijal če je nadležno? Zdaj če meni soseda nadležna jo morem zapravit?
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+3
4 1
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