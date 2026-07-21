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59 obtožb proti bratoma Tate: nove podrobnosti domnevnih zlorab

Miami, 21. 07. 2026 18.08 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ponedeljkova obrvanava na zveznem sodišču v Miamiju

Ameriško sodišče je razkrilo nove podrobnosti britanske preiskave proti spletnima vplivnežema Andrewu in Tristanu Tatu. Brata, ki vse obtožbe zavračata, sta na Floridi v priporu, medtem ko se borita proti zahtevi Velike Britanije za izročitev, kjer ju čakajo številne obtožbe, povezane s spolnim nasiljem, posilstvi in trgovino z ljudmi.

Novo razkriti sodni dokumenti s ponedeljkove obravnave na zveznem sodišču v Miamiju prinašajo dodatne podrobnosti obtožb, ki jih proti njima vodijo britanski tožilci, med drugim očitke o posilstvu, spolnem izkoriščanju in nasilju nad ženskami.

Po navedbah britanskih oblasti so preiskovalci zbrali pričanja več žensk, elektronska sporočila in fotografije, ki naj bi podpirali njihove navedbe, navaja CNN. Brata vse obtožbe zavračata in trdita, da gre za politično motiviran pregon.

Ponedeljkova obrvanava na zveznem sodišču v Miamiju
Ponedeljkova obrvanava na zveznem sodišču v Miamiju
FOTO: AP

Zaslovela sta z resničnostnimi šovi in spletnimi vsebinami, ki so jima prinesle milijone sledilcev, pa tudi številne kritike in kazenske postopke. Andrew Tate je postal ena najvidnejših osebnosti tako imenovane manosfere, spletnega prostora, povezanega z mizoginimi vsebinami in skrajno desnico.

Preberi še V ZDA aretirali brata Tate

Britanski organi pregona so preiskavo proti bratoma razširili po prijavah štirih novih žrtev. Skupno naj bi se proti njima zdaj vodilo 59 obtožb. Preiskava temelji na navedbah sedmih žensk iz vzhodne Anglije, ki naj bi opisale dogodke med letoma 2010 in 2017.

Očitki proti Andrewu Tatu

V dokumentih proti Andrewu Tatu so navedene podrobnosti dveh primerov. Ena od žensk, ki je delala v tako imenovanem spletnem poslu z videovsebinami, je britanskim oblastem povedala, da naj bi jo Tate leta 2015 v njenem domu v Bedfordu posilil. Po njenih navedbah naj bi jo med napadom dušil do te mere, da je izgubila zavest.

Druga ženska je povedala, da je Andrewa Tatea spoznala prek aplikacije za zmenke in da sta imela sprva sporazumen spolni odnos. Ob poznejšem srečanju v njenem domu v Manchestru pa naj bi jo med spolnim odnosom fizično omejeval, tako da ni mogla dihati ali se premikati. Po njenih besedah se je bala, da se ne bo ustavil in da jo bo, kot piše v pritožbi, ubil.

Andrew Tate se zdaj sooča z dodatnimi sedmimi obtožbami posilstva, tremi obtožbami trgovine z ljudmi, tremi obtožbami napada ter še 19 obtožbami, povezanimi z domnevnim posedovanjem neprimernih posnetkov otrok in ekstremne pornografije.

Andrew in Tristan Tate
Andrew in Tristan Tate
FOTO: Profimedia

Očitki tudi proti Tristanu Tatu

Britanski dokumenti vsebujejo tudi obtožbe proti njegovemu bratu Tristanu Tatu. Ena od žensk, ki je bila z njim v večletnem partnerskem odnosu med letoma 2012 in 2013, ga je obtožila ponavljajočih se posilstev in fizičnega nasilja.

Po njenih navedbah naj bi jo večkrat dušil do izgube zavesti, jo udarjal s pasom in ji povzročil vidne poškodbe. Po podatkih iz dokumenta naj bi ob enem od udarcev utrpela tudi modrico pod očesom.

Tristan Tate se zaradi novih navedb sooča z dodatnima dvema obtožbama posilstva, eno obtožbo spolnega napada in tremi obtožbami omogočanja potovanja z namenom izkoriščanja. Skupaj ga britanske oblasti obtožujejo 17 kaznivih dejanj.

Izročitev Veliki Britaniji?

Pravne težave bratov Tate niso nove. Leta 2022 so ju romunske oblasti aretirale zaradi obtožb trgovine z ljudmi, oblikovanja organizirane kriminalne skupine in spolnega izkoriščanja žensk. Tudi te obtožbe sta zavrnila.

Ponedeljkova obrvanava na zveznem sodišču v Miamiju
Ponedeljkova obrvanava na zveznem sodišču v Miamiju
FOTO: AP

Po več mesecih pravnih postopkov so romunske oblasti lani odpravile omejitve njunega gibanja, nato pa sta z zasebnim letalom odpotovala v ZDA. Kljub temu morata zaradi romunskega postopka še vedno redno obiskovati sodišče.

Britanska zahteva za izročitev je sledila ločeni preiskavi britanskega tožilstva, ki je ugotovilo, da obstaja dovolj razlogov za nadaljnji pregon v Veliki Britaniji.

ZDA in Velika Britanija imata sklenjeno pogodbo o izročanju, ki omogoča, da si državi predajata osebe, ki jih druga država išče zaradi kazenskega pregona. Postopek se začne pred ameriškim sodnikom, ki mora oceniti, ali so izpolnjeni pogoji iz pogodbe.

Če bo sodišče ocenilo, da pogoji obstajajo, bo končna odločitev pripadla ameriškemu državnemu sekretarju Marcu Rubiu

Odvetnik Joseph McBride
Odvetnik Joseph McBride
FOTO: AP

Njuna obramba trdi, da bi bila izročitev poseg v njune pravice in da gre za politično motiviran pregon. Odvetnik Joseph McBride je dejal, da naj bi britanski postopek posegal tudi v sodni proces, ki že poteka v Romuniji.

"Verjamem, da Marco Rubio in ostali člani Trumpove administracije niso privrženci komunizma. Niso privrženci pregona ljudi zaradi svobode govora," je McBride še dejal v ponedeljek. "Zato bi načeloma in glede na razloge, zakaj so bili izvoljeni, menil, da ne bi želeli videti dveh svobodnih državljanov, ki gredo v državo, kjer ju bodo zaradi političnih razlogov zaprli," dodaja.

Ameriško zunanje ministrstvo za zdaj ni napovedalo nobenih ukrepov v korist bratov Tate, prav tako naj se Trump ne bi nameraval vključiti v primer, pravijo viri za CNN.

Brata za zdaj ostajata v priporu na Floridi. Ameriško sodišče bo v prihodnjih tednih odločalo, ali so izpolnjeni pogoji za njuno izročitev Veliki Britaniji. Poudarilo je, da ponedeljkovo zaslišanje še ni bilo kazenski postopek, temveč zgolj del postopka izročitve. Končni razplet je za zdaj še negotov, saj lahko obramba vloži dodatne pravne ugovore in postopek s tem podaljša.

Razlagalnik

Izročitev ali ekstradicija je formalni pravni postopek, pri katerem ena država na zahtevo druge države preda osebo, ki se nahaja na njenem ozemlju, zaradi kazenskega pregona ali prestajanja zaporne kazni. Ta postopek temelji na meddržavnih sporazumih in pogodbah, ki določajo pogoje, pod katerimi se izročitev lahko izvede. Ključni element je načelo dvojne kaznivosti, kar pomeni, da mora biti dejanje, za katerega je oseba obtožena, kaznivo dejanje v obeh vpletenih državah.

Ameriški državni sekretar ima v postopku izročitve pomembno izvršilno vlogo. Potem ko sodišče v ZDA preuči dokaze in potrdi, da so izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, končna odločitev o tem, ali bo posameznik dejansko predan tuji državi, pogosto leži na zunanjem ministrstvu oziroma državnem sekretarju. Ta odločitev vključuje pretehtanje diplomatskih odnosov, mednarodnih obveznosti in pravnih vidikov, pri čemer ima sekretar diskrecijsko pravico, da v določenih primerih izročitev odobri ali zavrne.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Andrew Tate Tristan Tate sodišče pripor izročitev

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