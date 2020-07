Neverjetni pogum: 6-letnik pred podivjanim psom rešil sestrico

Bridger Walker, pogumni 6-letni deček iz Wyominga, je na družbenih medijih postal znan, potem ko ga je Anne Hathaway pohvalila, ko je rešil sestro pred napadom psa.

Bridger je 9. julija skočil v akcijo, ko je enoletna mešanka z nemškim ovčarjem skočila na njegovo 4-letno sestro, je sporočila njegova družina za CNN. Med varovanjem sestre ga je psica brutalno napadla. "Tragično je, da je namesto da bi zbežala, psica skočila in se oklenila Bridgerjevega obraza," je zapisano v izjavi. Bridgerja je tako čakala dvourna operacija, v kateri je dobil več kot 90 šivov, je povedala njegova družina. In ko ga je oče vprašal, zakaj je skočil med sestro in psico, naj bi mu rekel, "če bi moral kdo umreti, sem mislil, da bi to moral biti jaz".

Teta mladega dečka je na Instagramu zapisala, da je Bridger oboževalec filma The Avengers, kar je pritegnilo pozornost Hathawayeve. "Nisem maščevalec, a poznam superjunaka, ko ga vidim," je Hathawayjeva zapisala na Instagramu ob fotografijah Bridgerja in njegove sestre. "Lahko samo upam, da sem v življenju pol toliko pogumna, kot si ti v svojem, Bridger. Želim ti lahkega okrevanja in številnih lepih kamnov. Hej @markruffalo, ali potrebuješ soigralca??"