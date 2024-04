60 dni zapora, ker je sredi Beograda zapeljal na tramvajsko progo

Zaporne kazni za (prometne) prekrške so sicer Srbijo in širšo regijo razburile že pred mesecem dni. Poročali smo o smrti 74-letnika, ki je v zaporu pristal, ker ni zmogel plačila kazni zaradi odvržene petarde, tam pa so ga sojetniki vsakodnevno psihično in fizično maltretirali, nazadnje pa so bile poškodbe in notranje krvavitve zanj usodne. Poškodbe naj bi nastale, potem ko naj bi ga več dni pretepali in z ročajem metle spolno zlorabljali trije mladi zaporniki, ki so prav tako prestajali zaporno kazen zaradi prekrškov, storjenih v prometu, so takrat poročali srbski mediji.