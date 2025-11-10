60 glasov v ameriškem senatu dovolj za financiranje zvezne vlade

Ameriški senat je storil prvi korak k obnovitvi financiranja zvezne vlade, potem ko so republikanci in demokrati dosegli nekaj dogovorov glede proračuna za leto 2026. Vendar pa je večina demokratov še vedno proti, ker niso dobili trdnih zagotovil glede zdravstvenih subvencij, zaradi katerih so od 1. oktobra blokirali financiranje.

Za konec obstrukcije o predlogu predstavniškega doma kongresa za začasno podaljšanje financiranja vlade je sinoči v 100-članskem senatu glasovalo 60 senatorjev, od tega osem demokratov, kar je bilo natanko dovolj za konec obstrukcije, so poročali ameriški mediji. Celoten postopek za obnovo financiranja se bo sicer nadaljeval še vsaj nekaj dni.

Demokratski senatorki Jeanne Shaheen in Maggie Hassan, ter neodvisni senator Angus King, ki glasuje z demokrati, so se z vodjo senatne večine Johnom Thunom v nedeljo dogovorili o kompromisni poti naprej. Po koncu obstrukcije bodo najprej glasovali za predlog predstavniškega doma, poroča Politico. Za tem bodo glasovali o financiranju ministrstev za kmetijstvo in veterane, gradbenih projektov vojske ter kongresa za celotno proračunsko leto, ki se je začelo 1. oktobra letos in traja do konca septembra 2026. Glasovali bodo tudi o predlogu, ki omogoča financiranje vseh drugih vladnih agencij do 30. januarja 2026, vmes pa se bodo pogajali naprej.

Thune je demokratom v zameno zagotovil, da bodo predlogi vsebovali prepoved odpuščanj zveznih uslužbencev s strani vlade predsednika Donalda Trumpa do 30. januarja. Vse, ki so jih odpustili od 1. oktobra, naj bi zaposlili nazaj, vsi bodo tudi dobili plače za nazaj, revni Američani pa bodo dobili bone za hrano. Večji del demokratov v senatu in predstavniškem domu je sicer proti dogovoru, ker jim ne zagotavlja podaljšanja zdravstvenih subvencij za revne, ki potečejo 1. januarja in brez katerih se bodo zdravstvene premije za velik del Američanov podvojile. Proti so tudi zato, ker nimajo nobenih jamstev, da bo predstavniški dom kongresa podaljšal veljavnost subvencij, Trump pa do sinoči ni povedal, ali bo kompromis podprl, je poročala televizija NBC. Trump je doslej pozival senatne republikance, naj demokratom odvzamejo možnost obstrukcije, kar so zavrnili, in med drugim pozival, naj se subvencije za zdravstvo povsem ukinejo, vsak Američan pa naj dobi iz proračuna nekaj tisočakov, da si plača zavarovanje. To ni naletelo na ugoden odziv, saj v ZDA na primer samo porod stane 18.000 dolarjev, nezapleteno zdravljenje raka pa najmanj 150.000 dolarjev in nekaj tisoč dolarjev bolnikom ne bo bistveno pomagalo, je poročala televizija CNN.

