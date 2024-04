'60 let čokoladne zgodovine, zaprte v kozarcu'

In kako se je vse začelo? 20. aprila 1964 je tovarno v Albi v Piemontu zapustil prvi kozarec Nutelle. Tistega dne se je pojavil namaz gianduia, ki je povzročil revolucijo. Nutella je v trenutku osvojila brbončice milijonov po vsem svetu in postala čokoladna ikona.

"60 let zgodovine, zaprte v kozarcu," ob okroglem jubileju piše Rai News . Je izdelek, ki je prerasel v blagovno znamko. 60 let Nutelle slavi genialnost Michela Ferrera , ki je leta 1964 izumil namaz iz lešnikov in čokolade.

Uspeh Nutelle je bil takojšen: leta 1965 so jo lansirali v Nemčiji, leto kasneje pa so jo predstavili tudi v Franciji. Do današnjega dne je postala najbolj razširjena mazljiva krema na svetu in po mnenju OECD predstavlja primer uspeha v svetovnem gospodarstvu. Devet tovarn je razpršenih po vsem svetu, sestavine pa prihajajo z najrazličnejših koncev planeta.

Nutella se prodaja v več kot 160 državah po svetu, uporablja pa se predvsem kot priloga kruhu, piškotom, sladicam in sadju. A z leti so se razvili tudi številni recepti, ki ta ikonični namaz vključujejo v torte, peciva in palačinke.