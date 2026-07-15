Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

60-letni Hrvat v centru mesta do smrti zabodel svojo ženo

Kelkheim, 15. 07. 2026 16.54 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Po uboju v nemškem mestu Kelkheim

V središču nemškega mesteca Kelkheim pri Frankfurtu je 60-letni Hrvat pred očmi mimoidočih z nožem ubil svojo ženo. Slednja mu je skušala zbežati, a ji zaradi več ran po telesu to ni uspelo. Umrla je na licu mesta.

Umor se je zgodil okoli 21. ure v torek zvečer, piše Net.hr., ko so se po središču mesta slišali kriki. Med zakoncema naj bi izbruhnil spor, 60-letnik pa je začel dve leti mlajšo ženo zabadati.  

Mimoidoči so napadalca uspeli obvladati in ga zadržati do prihoda policije, ki ga je nato aretirala.

Na kraj dogodka so prišle številne reševalne službe, med njimi forenziki in gasilci, policija pa je območje zločina zaprla.

Tožilstvo je sporočilo, da sta bila zakonca poročena od leta 1991, vendar zaradi preiskave, ki še poteka, niso razkrili več informacij. Motiv in ozadje umora za zdaj nista znana, policija pa zbira dokaze in zaslišuje priče, da bi sestavila celotno sliko zločina.

Eden izmed znancev osumljenca je za medije povedal, da je bila žrtev vedno utrujena in pod stresom, njen mož pa naj bi bil do nje agresiven in ji večkrat grozil.

kelkheim nemčija uboj

Bizona, ki je dedka vrgel dva metra v zrak, ne bodo evtanazirali

24ur.com 36-letna deskarka umrla, ker ji je mečarica prebodla prsni koš
24ur.com Uboj v Lovrencu na Pohorju: po vselitvi naj bi se sprla
24ur.com V Kamniku vlak na železniškem prehodu zbil kolesarko
24ur.com Ženska 53-letnika iz Lovrenca na Pohorju do smrti poškodovala z ostrim predmetom
24ur.com Zvezana stekla za možem, da bi rešila hčer. Na hodniku jo je ubil
24ur.com Preden jo je umoril zaročenec: policist opazil poškodbe, ukrepal ni
24ur.com Je v Medžimurju moril sin iz prvega zakona? Ubita mama, oče se bori za življenje
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Kje se letos najbolj splača dopustovati?
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Kaj je 'napadlo' vaš paradižnik?
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Hitri in drzni 4
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804