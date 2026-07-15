60-letni Hrvat v centru mesta do smrti zabodel svojo ženo

Mimoidoči so napadalca uspeli obvladati in ga zadržati do prihoda policije, ki ga je nato aretirala.

Umor se je zgodil okoli 21. ure v torek zvečer, piše Net.hr. , ko so se po središču mesta slišali kriki. Med zakoncema naj bi izbruhnil spor, 60-letnik pa je začel dve leti mlajšo ženo zabadati.

Na kraj dogodka so prišle številne reševalne službe, med njimi forenziki in gasilci, policija pa je območje zločina zaprla.

Tožilstvo je sporočilo, da sta bila zakonca poročena od leta 1991, vendar zaradi preiskave, ki še poteka, niso razkrili več informacij. Motiv in ozadje umora za zdaj nista znana, policija pa zbira dokaze in zaslišuje priče, da bi sestavila celotno sliko zločina.

Eden izmed znancev osumljenca je za medije povedal, da je bila žrtev vedno utrujena in pod stresom, njen mož pa naj bi bil do nje agresiven in ji večkrat grozil.