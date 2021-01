60-letni moški, ki je vdrl v pisarno Pelosijeve, aretiran

60-letnik je še pojasnil, da je najprej vljudno potrkal na vrata pisarne Pelosijeve, nato pa so ga drugi izgredniki porinili v notranjost. Ker gre za edinstveno priložnost, je nato sedel za mizo, Pelosijevi pa pustil sporočilo.

V mestecu Gravette v Arkansasu, od koder prihaja Barnett, so nad njegovimi dejanji zgroženi in osramočeni. Tamkajšnji župan Kurt Maddox je za medije pojasnil, da majhna podeželska skupnost prejema grožnje in nezaželeno pozornost. "Škoda, da je kaj takega prišlo v javnost. To ne predstavlja mesta Gravette in naših ljudi," je dejal.

Asistent Pelosijeve je pojasnil, da so izgredniki njeno pisarno popolnoma uničili, izginil je tudi eden od računalnikov.

V povezavi z nemiri v Kapitolu je obtožnica doletela tudi zveznega poslanca iz Zahodne Virginije Derricka Evansa, ki je bil eden od udeležencev nasilnega shoda. Med množico izgrednikov se je posnel in video objavil, nakar ga je po prejetih kritikah izbrisal. V njegovi zvezni državi zbirajo podpise za njegovo odstavitev.

FBI se je medtem za pomoč pri prepoznavanju ostalih udeležencev shoda obrnil na javnost. Pri iskanju krivcev za nasilni pohod na Kapitol si pomagajo tudi s posnetki nadzornih kamer in objavami na družbenih omrežjih. Večina Trumpovih privržencev je sicer Kapitol zapustila, še preden so jih policisti aretirali. Pravosodno ministrstvo ZDA je danes vložilo obtožnice proti 15 napadalcem na kongres, med njimi tudi proti moškemu, ki je doma izdelal bombo.