60 tisoč brezplačnih vozovnic za odkrivanje Evrope

K prijavi vabijo tudi osebe z invalidnostmi ali zdravstvenimi težavami, ki jim otežujejo potovanja, in jim obljubljajo vso pomoč, krili jim bodo tudi stroške spremljevalcev in psov pomočniki.

Uspešni kandidati lahko potujejo sami ali v skupini največ petih oseb (če so vsi dovoljene starosti). Vozovnice bodo veljale eno leto, in sicer za potovanja do 30 dni med marcem 2022 in februarjem 2023. Prednost ima potovanje z vlakom, za čim večjo dostopnost vseh predelov Unije pa lahko uporabijo tudi druga prevozna sredstva, denimo avtobus, trajekt ali izjemoma letalo. Tako bodo lahko sodelovali tudi mladi iz odročnejših predelov ali z otokov, pojasnjujejo na Evropski komisiji. Vsaki državi članici je dodeljeno določeno število vozovnic glede na delež njenih prebivalcev v celotnem prebivalstvu Unije.

Ker je glede razvoja pandemije še veliko neznank, bodo vsem potnikom na voljo prilagodljive rezervacije na podlagi nove mobilne vozovnice. Datum odhoda se lahko spremeni tudi tik pred odhodom.

"V zadnjem letu in pol so mladi v duhu prave solidarnosti žrtvovali dragocene mladostniške izkušnje, ki so pomemben del življenja. Veseli me, da bo Komisija danes s 60 tisoč brezplačnimi železniškimi vozovnicami dala zagon evropski mobilnosti. Okrepljeno evropsko mobilnost in možnosti za potovanje bodo še naprej spodbujali program Erasmus+ in številne druge pobude, ki se bodo odvijale leta 2022 v okviru evropskega leta mladih," je dejal podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja. Gre za akcijo v okviru pobude DiscoverEU.

V letih 2018 in 2019 se je za skupno 70.000 vozovnic prijavilo 350.000 kandidatov. 66 % sodelujočih je prvič potovalo z vlakom zunaj države prebivališča. Številni med njimi so tudi prvič potovali brez staršev ali drugih odraslih in večina je navedla, da so postali samostojnejši. Izkušnje v okviru pobude so jim omogočile boljše razumevanje drugih kultur in evropske zgodovine. Pobuda je pripomogla tudi k izboljšanju njihovega znanja tujih jezikov. Dve tretjini sodelujočih sta navedli, da si brez nje ne bi mogli privoščiti vozovnice, so v Bruslju postregli še z nekaj podatki, ki naj potovanj željne mladostnike spodbudijo k prijavi.