Tujina

600 evrov za tri nočitve v Dalmaciji

Split, 26. 05. 2026 15.26 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
Ne.M.
Apartma na Hrvaškem

Prvi val turistov je že prispel v Dalmacijo. Trenutno tam dopustuje že 50.000 turistov, od tega 12.000 v Splitu, kjer za noč plačujejo vsaj 90 evrov. Mnoge so pričakale še višje cene, kot so jih vajeni. Je zato rezervacij kaj manj?

Cene turistov niso ustavile. "600 evrov za tri nočitve. Drago je, ampak ne preveč. Ker smo v središču mesta, smo to pričakovali. To je lep, čudovit kraj in smo zadovoljni," je povedal turist z Irske. Nemška turistka je za dve noči odštela kar 300 evrov, kar se ji zdi drago, a je cena ni ustavila pri odločitvi. Turist iz Estonije pa je za dve nočitvi za štiri osebe plačal 350 evrov. Na vprašanje, ali se mu zdi to drago, je odgovoril: "Lepo bi bilo, če bi bilo ceneje."

FOTO: Shutterstock

Čeprav glavna sezona še ni zares nastopila, so nočitve že zelo drage, poroča Net.hr. Nekateri najemodajalci so kljub glasnim pozivom tako ministra za turizem kot predsednika vlade cene še zvišali. "Ob spremljanju razmer na terenu vidimo, da nekateri res zvišujejo cene, vendar je vprašanje, ali in kdaj se bodo te kapacitete zapolnile. Kar pa vemo, je, da je veliko število ponudnikov nastanitev ostalo na ravni lanskega leta. Do kakšnih večjih odstopanj ni prišlo," je povedal podpredsednik Hrvaškega združenja družinskih nastanitev Ante Glavaš.

Čeprav Splitsko-dalmatinska županija beleži dva odstotka več prihodov in en odstotek več nočitev, pa so zaskrbljeni mali zasebni ponudniki nastanitev. Pravijo, da junij pri njih ni niti približno tako zaseden kot lani.

Član združenja Rešimo male družinske ponudnike nastanitev Petar Kedžo pravi, da je morda rezervacij nekoliko manj, za okoli 20 odstotkov, a do tega lahko prihaja tudi zaradi odpovedi letov: "Vsi moji gostje bi morali priti iz Dubaja, Kitajske in Avstralije, vendar so preprosto odpovedali prihod pred mesecem in pol."

Zdaj je sicer še vedno mogoče najti cenovno ugodno namestitev, toda julija, med festivalom elektronske glasbe Ultra Europe, pričakujejo več kot 150.000 obiskovalcev. Cena za tri nočitve se lahko povzpne vse do 1.500 evrov.

Letošnja splitska Ultra Europe najuspešnejša doslej

'Na isti ravni kot Španija in Italija'

Za najemodajalce je letos najpomembneje, da ostanejo konkurenčni sosednjim državam, zato se bo ne glede na posameznike, ki dvigujejo cene, večina držala realnosti, navaja Net.hr. "Če realno pogledamo preostalo Evropo, nismo dragi, ko gre za nastanitev. Cenovno smo na isti ravni kot Španija in Italija, če primerjamo isto stanovanje in isto lokacijo," pravi Kedžo.

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Operacija Juriš
26. 05. 2026 17.45
Normalna cena. Primerljivo kot v Sloveniji in drugje po svetu. Visoka cena zavisi od lokacije in ponudbe. Če greste v "fenci" restavracijo z nevem koliko michelenovimi zvezdicami boste tudi "drago" plačali. Kaj ste pa mislili??
Odgovori
0 0
flojdi
26. 05. 2026 17.35
?v čem točno je problem./mene tam ne bo.ker nimam tolk penzije. Tam so tisti ki so si zaSluziliVeč
Odgovori
0 0
kekyooo
26. 05. 2026 17.28
normalne cene. če nimaš bod doma.
Odgovori
-1
1 2
2fast4
26. 05. 2026 17.20
Imam banjo sredi travnika, nobene gužve na obzorju...
Odgovori
+3
3 0
flojdi
26. 05. 2026 17.36
.poznam take.živ mir in uzitek in preprosto veselje
Odgovori
0 0
ZIPPO
26. 05. 2026 17.18
No evo nova sezona oderuštva v hrčkopandiji se je SPET začela🤣capuccino v Opatiji 6 eur,pove danes voznik avtobusa.Lepo se imejte na Hrvaškem🤣☀️
Odgovori
+1
4 3
kleinek
26. 05. 2026 17.17
Do kler bo povpraševanje se bo tudi cena se višala.
Odgovori
+5
5 0
Potouceni kramoh
26. 05. 2026 17.15
Na Hrvaškem ste.
Odgovori
+1
1 0
blue3dragon
26. 05. 2026 17.12
Kar gasa, v Turčiji sem našel hotel 4* za dve osebi za 1300 eurov za 14 dni, ocena 9.7...
Odgovori
-1
4 5
Kriss slo
26. 05. 2026 17.20
🤣🤣turcijo ne mors primerjat z hrvasko..zato tudi taksna cena. ampak zate smesmega janeza je turcija vec kot dovolj da
Odgovori
+2
3 1
flojdi
26. 05. 2026 17.38
.ampak vsak kraj na Zemlji je zanimiv.če/ko ne isces samo najcenejse marele na plaži
Odgovori
0 0
Bolfenk2
26. 05. 2026 17.07
Vsak ki si je v življenju vsaj nekaj ustvaril, ima svoj vikend ali apartma na Jadranu in nas te visoke cene ne vznemirjajo preveč.
Odgovori
+0
3 3
Kimberley Echo
26. 05. 2026 17.30
Vikend ali apartma na Jadranu vsekakor ni merilo ljudi, ki so si nekaj ustvarili. Tudi sam sem si nekaj ustvaril, vendar me ne mika imeti nepremičnino ob Jadranskem morju. Imam jo drugje. A sem pol po vaše čuden?
Odgovori
0 0
Janševe drobtinice
26. 05. 2026 17.05
Hrvaška me ne vidi več do konca življenja. Italija je zakon
Odgovori
+5
8 3
Kriss slo
26. 05. 2026 17.20
ful te pogresajo
Odgovori
+1
3 2
Bolfenk2
26. 05. 2026 17.04
Če imaš denar si privoščiš morje, če ga nimaš pa namakaš noge v lavorju na domačem vrtu.
Odgovori
+2
4 2
Vojko Kos
26. 05. 2026 17.18
Pametni imamo bazen na vrtu, vi pa kar.
Odgovori
-2
1 3
flojdi
26. 05. 2026 17.39
?v čem tocno je pa kaksna velika razlika
Odgovori
0 0
25.maj
26. 05. 2026 16.59
vam je predrago? ne hodita tja, problem rešen
Odgovori
+3
4 1
Masturbator
26. 05. 2026 16.52
:))))) V eno ubogi in neznani sloveniji pa v termah Olimije 3 nocitve za 2 osebi, 965 evrov!
Odgovori
+13
15 2
Malo_sutra
26. 05. 2026 16.52
Nemorem verjet da so dopusti se popularni.
Odgovori
+0
2 2
borjac
26. 05. 2026 16.51
Ne vem kaj se tukaj komplicira , če imaš denar in hočeš na teh krajih počitnikovati pač plačaš , če nimaš denarja tja ne greš , če greš v Michelinovo restavracijo , veš da boš plačal visoko ceno , tam pač za 10 € ne dobiš nič , za 10 € greš v samopostrežbo in pika.
Odgovori
+12
12 0
daiči
26. 05. 2026 16.50
600 eur za tri nocitve, dnar vrzn stran...a misljo dol d majo miami beach, al kwa...
Odgovori
-2
3 5
a res1
26. 05. 2026 16.50
Poglejte si pri nas booking. Sicer pa očitno revščine še ni.
Odgovori
+9
9 0
kleos
26. 05. 2026 16.49
600 eur za 3 dni poceni
Odgovori
+6
6 0
kleos
26. 05. 2026 16.51
Zelo poceni, veliko bolj kot PortoGOŽ, ali pa KoPUR, ISOLA
Odgovori
+6
6 0
Igi31
26. 05. 2026 16.46
kaj pa tiste 3 metre naše obale še vedno posuto z meduzami?
Odgovori
+3
6 3
bančnik
26. 05. 2026 16.43
Zakaj panika,ponudnik postavil ceno,potrosnik placal🤷kje je tezava?
Odgovori
+9
9 0
daiči
26. 05. 2026 16.51
no to mas pa tud prov, noben nobenga nkamr nena sil
Odgovori
+5
5 0
