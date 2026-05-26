600 evrov za tri nočitve v Dalmaciji

Cene turistov niso ustavile. "600 evrov za tri nočitve. Drago je, ampak ne preveč. Ker smo v središču mesta, smo to pričakovali. To je lep, čudovit kraj in smo zadovoljni," je povedal turist z Irske. Nemška turistka je za dve noči odštela kar 300 evrov, kar se ji zdi drago, a je cena ni ustavila pri odločitvi. Turist iz Estonije pa je za dve nočitvi za štiri osebe plačal 350 evrov. Na vprašanje, ali se mu zdi to drago, je odgovoril: "Lepo bi bilo, če bi bilo ceneje."

Čeprav glavna sezona še ni zares nastopila, so nočitve že zelo drage, poroča Net.hr. Nekateri najemodajalci so kljub glasnim pozivom tako ministra za turizem kot predsednika vlade cene še zvišali. "Ob spremljanju razmer na terenu vidimo, da nekateri res zvišujejo cene, vendar je vprašanje, ali in kdaj se bodo te kapacitete zapolnile. Kar pa vemo, je, da je veliko število ponudnikov nastanitev ostalo na ravni lanskega leta. Do kakšnih večjih odstopanj ni prišlo," je povedal podpredsednik Hrvaškega združenja družinskih nastanitev Ante Glavaš.

Čeprav Splitsko-dalmatinska županija beleži dva odstotka več prihodov in en odstotek več nočitev, pa so zaskrbljeni mali zasebni ponudniki nastanitev. Pravijo, da junij pri njih ni niti približno tako zaseden kot lani.

Član združenja Rešimo male družinske ponudnike nastanitev Petar Kedžo pravi, da je morda rezervacij nekoliko manj, za okoli 20 odstotkov, a do tega lahko prihaja tudi zaradi odpovedi letov: "Vsi moji gostje bi morali priti iz Dubaja, Kitajske in Avstralije, vendar so preprosto odpovedali prihod pred mesecem in pol."

Zdaj je sicer še vedno mogoče najti cenovno ugodno namestitev, toda julija, med festivalom elektronske glasbe Ultra Europe, pričakujejo več kot 150.000 obiskovalcev. Cena za tri nočitve se lahko povzpne vse do 1.500 evrov.