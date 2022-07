600-kilogramska Freya zavzela norveške čolne

Freya, ki je vzdevek dobila po nordijski boginji ljubezni, je hitro postala slavna. Svoje dopustovanje je začela v Združenem kraljestvu, nato pa so jo opazili še na Nizozemskem, Danskem in Švedskem.

Kljub temu, da na prvi pogled deluje povsem nenevarna, so nekateri zaradi njenega obiska zaskrbljeni. Lokalni mediji so poročali o primeru, ko se je Freya preveč približala prestrašenemu kajakašu, ki je za časnik opisal "strašljivo srečanje" z živaljo. V še enem primeru so morali iz vode rešiti dečka, ki je s supa padel v bližini mroža.

"Ni nujno tako počasna in nerodna, kot bi marsikdo mislil"

Po omenjenih incidentih so nekateri domačini izpostavili, da bi morali Freyin dopust po hitrem postopku skrajšati in jo umakniti z območja ali celo uspavati. Toda norveški direktorat za ribištvo, ki spremlja njene premike, je v ponedeljek zapisal, da je v dobrem stanju in da lahko ostane tam, kjer je.

So pa na direktoratu poudarili, naj ljudje med kopanjem v morju ohranjajo razdaljo in so previdni. Dodali so, da mroži običajno ne predstavljajo nevarnosti za ljudi, dokler ohranjajo zadostno distanco. Če se mrož počuti ogroženega lahko namreč vseeno napade. "Ona ni nujno tako počasna in nerodna, kot bi marsikdo mislil," so zapisali.