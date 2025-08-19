600-tonsko cerkvico spravili na kolesa in jo po polžje selijo na novo lokacijo

Lesena cerkvica iz švedskega mesteca Kiruna se je danes podala na dvodnevno popotovanje na nov naslov. S stare lokacije jo bodo namreč preventivno preselili, da jo rešijo pred posedanjem tal in predvideno širitvijo največjega podzemnega rudnika železove rude na svetu.

Pred začetkom popotovanja so delavci 600-tonsko cerkev po 113 letih dvignili z njenih temeljev in jo prenesli na posebej za ta namen zgrajeno platformo na kolesih. Nato so jo začeli po polžje premikati po ovinkasti arktični cesti do nove lokacije, ki leži pet kilometrov stran. Premakne se namreč za približno 500 metrov na uro.

Priprave na selitev so potekale več mesecev, saj gre za izjemno zahteven podvig. Upravitelj rudnika LKAB je lani razširil ceste, po katerih bodo rdečo cerkev – eno največjih lesenih stavb na Švedskem – prepeljali do povsem novega središča mesta Kiruna. Pri tem so morali določeno infrastrukturo porušiti.

Potovanje bo rešilo cerkev, a jo bo odneslo z mesta, kjer stoji že več kot stoletje. "Cerkev je na nek način duša Kirune in na nek način predstavlja varno mesto," je dejala Lena Tjarnberg, vikarka Kirune. "Zame je to kot dan veselja. Mislim pa, da so ljudje tudi žalostni, ker moramo zapustiti ta kraj," je dodala.

Cerkev naj bi na novi lokaciji za obiskovalce znova odprli konec leta 2026.