60.000 evrov za glasove srbske diaspore v Sloveniji?

Po poročanju informativnega portala za srbske izseljence Serbian Times, ki se sklicuje na dobro obveščene vire v srbski skupnosti v Sloveniji, naj bi predstavnikom treh zvez srbskih društev na veleposlaništvu ponudili po 60.000 evrov v zameno za pridobivanje glasov za listo vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića. Polovico zneska naj bi prejeli takoj, preostanek pa po volitvah.

Predvolilni shod Študentske liste FOTO: AP

Časnik Delo je medtem pridobil zvočna posnetka, na katerih domnevni udeleženec srečanja na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani trdi, da je bil del obljubljenega denarja že nakazan. Po navedbah neimenovanih virov, ki jih danes še navaja časnik, naj bi od nekaj več kot 40 društev, združenih v tri zveze, pričakovali skupno okoli 4000 glasov, kar pomeni približno 15 evrov na glas. Na Delu so očitke poskušali preveriti na srbskem veleposlaništvu, vendar zaradi težav z elektronsko pošto pisnega odgovora niso dobili. Sogovornica s sekretariata veleposlaništva navedb po telefonu ni želela komentirati. Za odziv na očitke smo veleposlaništvo v Ljubljani zaprosili tudi na STA, vendar odgovora nismo prejeli. Elektronsko sporočilo je bilo zavrnjeno, ker je bil po samodejnem obvestilu poštni predal veleposlaništva poln in ni mogel sprejeti novih sporočil.

Transparent za Aleksandra Vučića FOTO: Profimedia

V Sloveniji glasovanje v Ljubljani

Srbski državljani v Sloveniji so pred volitvami zahtevali tudi odprtje dodatnih volišč v Mariboru in Kopru, vendar bodo lahko glasovali le na veleposlaništvu v Ljubljani. Po navedbah Serbian Timesa se je v Sloveniji za glasovanje prijavilo več kot 3800 srbskih državljanov, v Mariboru in Kopru pa naj bi število prijavljenih preseglo sto, kolikor naj bi jih bilo potrebnih za odprtje volišča. Podporniki študentskega gibanja so zato organizirali brezplačen avtobusni prevoz iz Maribora, Kopra in Celja do Ljubljane. Na podobne težave opozarjajo tudi srbski izseljenci v drugih državah. Študentsko gibanje oblasti obtožuje, da z omejevanjem števila volišč, zavračanjem prijav in neugodnimi termini glasovanja otežujejo udeležbo na volitvah v tujini. Po navedbah študentskega gibanja se je za glasovanje prijavilo več kot 111.000 ljudi, medtem ko je republiška volilna komisija potrdila 102.147 volivcev in odprtje 93 volišč v 37 državah. Glasovanje bo na vseh voliščih potekalo med 7. in 20. uro po srbskem času, kar pomeni, da bodo morali nekateri volivci v tujini glasovati sredi noči ali zgodaj zjutraj.

V Beogradu je tudi naša novinarka Tea Šentjurc, ki se bo oglašala iz srbske prestolnice v oddajo 24UR na POP TV ob 18.55.

Shodi

Na osrednjem beograjskem trgu Slavija se je na sklepnem predvolilnem shodu Študentske liste pod geslom Zmaga kliče po oceni neodvisnega Arhiva javnih shodov zbralo okoli 150.000 ljudi. Udeležence so nagovorili študenti in kandidati Študentske liste, ki želi na nedeljskih volitvah končati več kot 14-letno vladavino Srbske napredne stranke (SNS) nekdanjega predsednika države Aleksandra Vučića. Ob koncu zborovanja je vseh 250 kandidatov za poslance z izvodi srbske ustave v rokah priseglo pred državljani, poroča portal 021.rs. SNS je sklepno predvolilno zborovanje pripravila v športni dvorani Ranko Žeravica v Novem Beogradu, podobne shode pa je po Vučićevih besedah organizirala na skupno 150 lokacijah po Srbiji. Po koncu obeh shodov je v Novem Beogradu prišlo do napetosti med privrženci SNS in podporniki Študentske liste, ki so se vračali z zborovanja na Slaviji. Po poročanju beograjskega portala Mašina so med skupinama večkrat letele steklenice, vendar o hujših incidentih niso poročali. Privrženci SNS so se po svojem shodu z baklami in zastavami zadrževali v Novem Beogradu, mostu proti središču mesta pa niso prečkali.

Volilni molk