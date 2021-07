600km/h? Najhitrejši vlak čakajo še leta testiranj

Vlak, ki so ga izdelali v državnem koncernu CRRC, je v torek zapustil proizvodne prostore v kraju Qingdao na vzhodu države. Dokončanje vlaka je "velik dosežek pri razvoju železniškega prometa v državi," je sporočil kitajski državni svet. Preden bo vlak začel voziti potnike, ga bodo še nekaj let preizkušali.

Prvi tovrstni magnetni vlaki bi torej lahko začeli voziti čez pet do deset let. Tako bo denimo mogoče čas potovanja med Pekingom in Šanghajem skrajšati s približno petih ur na približno dve uri in pol. Po podatkih vlade načrtuje železniške povezave z novimi vlaki več večjih kitajskih mest in provinc.

Prvi magnetni vlak na Kitajskem je začel delovati leta 2002. Zgradili sta ga nemški podjetji Siemens in Thyssenkrupp, povezuje pa šanghajsko letališče Pudong s središčem mesta. Njegova najvišja hitrost je 430 kilometrov na uro. Nov vlak je v celoti plod kitajskega znanja.