62-letnemu Američanu prvemu presadili genetsko spremenjeno prašičjo ledvico

Bolnik sicer že vrsto let živi s sladkorno boleznijo tipa 2 in hipertenzijo. Zaradi okvare ledvic je bil dolga leta na dializi, nato pa so mu decembra 2018 v Splošni bolnišnici Massachusetts presadili ledvico preminulega darovalca. A tudi ta je čez približno pet let začela odpovedovati, zato je moral lani znova na dializo. Ko so se pojavili zapleti pri dializi, so mu zdravniki predlagali presaditev prašičje ledvice.

Eksperimentalno presaditev organa so opravili v soboto, po besedah zdravnikov bolnik po operaciji dobro okreva in bo kmalu odpuščen v domačo oskrbo.

Iz bolnišnice so danes sporočili, da ta operacija predstavlja velik mejnik v prizadevanju, da bi bili organi bolj dostopni bolnikom, ki jih potrebujejo. "Uspeh te presaditve je vrhunec prizadevanj več tisoč znanstvenikov in zdravnikov v zadnjih desetletjih," je dejal Tatsuo Kawai , član kirurške ekipe. "Počaščeni smo, da smo odigrali pomembno vlogo pri tem mejniku. Upamo, da bo ta pristop k presaditvi organov ponudil rešilno bilko milijonom bolnikov po vsem svetu, ki trpijo zaradi okvare ledvic," je dodal.

Med štiriurno operacijo so kirurgi v splošni bolnišnici v Massachusettsu povezali krvne žile in sečevod genetsko predelane prašičje ledvice s krvnimi žilami in mehurjem 62-letnega Richarda Slaymana .

Zdravniki so 62-letnega bolnika označili za junaka in pohvalili njegov pogum. "Ta operacija, ki je nekoč veljala za nepredstavljivo, ne bi bila mogoča brez njegovega poguma in njegove pripravljenosti, da se poda na pot v to neznano medicinsko področje," je dejal Joren Madsen, direktor transplantacijskega centra.

Prašičjo ledvico, ki so jo genetsko spremenili s pomočjo tehnologije CRISPR-Cas9, je zagotovilo farmacevtsko podjetje eGenesis s sedežem v Cambridgeu. Iz organa so odstranili škodljive prašičje gene in mu dodali določene človeške gene, da so s tem izboljšali kompatibilnost s človeškim telesom in zmanjšali možnost zavrnitve organa. Poleg tega so znanstveniki onesposobili retroviruse, ki jih najdemo pri prašičih, da bi zmanjšali tveganje okužbe pri človeku.

Še preden so prašičjo ledvico presadili živemu človeku, so znanstveniki v medicinskem centru NYU Langone Health v New Yorku lani v okviru dvomesečne raziskave genetsko spremenjeno prašičjo ledvico s soglasjem družine presadili v telo 58-letnega moškega, ki je bil razglašen za možgansko mrtvega. Zaznali so le blažjo zavrnitev, ki so jo odpravili s povečano dozo imunosupresivnih zdravil.