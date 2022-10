62-letnica, ki terencem prazni gume: Potrebujem vojsko žensk srednjih let

Pravega imena aktivistka ni razkrila, v članku za Sky News se je predstavila kot Anna. Londončanka med tem, ko se s kolesom vozi iz službe, cilja na športne terence v zahodnem Londonu. Nedavno je v enem večeru izpraznila pnevmatike na kar 16 vozilih.

Protestnica, ki je pisateljica in filmska montažerka, pravi, da je zaradi svojega poslanstva pripravljena preživeti nekaj časa v zaporu in da bo prenehala le, če bo vlada ukrepala proti terenskim vozilom, med drugim zahteva tudi prepoved oglasov za omenjena vozila.

Prepričana je, da ni nobene utemeljitve za njihov obstoj. "Onesnaženost, ki jo povzročajo, vpliva na vse nas, prav gotovo vpliva tudi na mene," pravi in dodaja, da so za kolesarje in pešce terenska vozila zastrašujoča in da je morala zaradi dveh terencev med vožnjo že stopiti s kolesa. "Nočem kršiti zakona. Toda če ti avtomobili povzročajo toliko škode, je treba pritegniti pozornost," je odločena.