62-letnik iz Nemčije se je kar 217-krat cepil proti covidu-19

62-letni moški iz Nemčije je bil – čeprav so mu zdravniki to odsvetovali – kar 217-krat cepljen proti covidu-19. Nenavaden primer so predstavili v znanstveni reviji The Lancet. Moški je odmerke na lastno željo in stroške prejel v obdobju dveh let in pet mesecev, večkratno cepljenje pa, kot kaže, ni bilo škodljivo za njegov imunski sistem.