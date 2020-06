62-letniku 40 let zapora za dvojni umor v centru za socialno delo

Morilec je po streljanju pobegnil, a so ga policisti ujeli nekaj ur po zločinu. Kot je danes obrazložilo sodišče, so nedvomno ugotovili, da je Drežnjak načrtoval umor zaradi maščevanja, ker je zmotno menil, da mu v centru želijo odvzeti družinsko hišo, v kateri je prebival. Sodišče je tudi sklenilo, da sta žrtvi ravnali v skladu z zakonodajo in v korist Drežnjaka.

Hrvaški mediji so julija lani poročali, da se je osumljenec pred časom zdravil v psihiatrični ustanovi in da gre za agresivno osebo, ki je pogosto pod vplivom alkohola. Ena izmed oseb, ki je bila socialni delavki blizu, naj bi dejala, da je umorjena ves čas govorila, da se bo nekaj zgodilo: "Opozarjala je na probleme, ampak se nihče ni odzval."

Po umoru socialne delavke so začasno odstavili šefa policije v Đakovu in pristojnega policista zaradi napak in suma hude kršitve službene dolžnosti. Postopek so sprožili še proti dvema policistoma iz Đakova. Umorjena naj bi dva meseca pred napadom uradno opozorila policijo, da se osumljeni za umor obnaša vse bolj nasilno in da namerava nabaviti pištolo.