65-letni Švicar na Rabu snemal gole otroke na plaži

Osumljenca so prijeli, pri tem pa uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v policijske prostore, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Policisti Policijske postaje Rab so po prejetem namigu občanov v petek okoli 16. ure opravili kriminalistično preiskavo, med katero so na podlagi naloga pristojnega sodišča opravili preiskavo osumljenčevega mobilnega telefona, fotoaparata, prenosnega računalnika in osebnega vozila.

Hrvaški policisti so prijeli 65-letnega švicarskega državljana in zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi suma, da je s snemanjem golih otrok na plaži v Loparju na otoku Rabu storil kaznivo dejanje izkoriščanja otrok za pornografijo, poroča Net.hr .

Ker je podobnih primerov vsako leto več, je hrvaški Center za pogrešane in zlorabljene otroke v začetku julija ponovno začel s preventivno kampanjo #NajboljiDječjiKupaći, s katero želijo starše in skrbnike spodbuditi, da svoje otroke na plažah in javnih bazenih oblečejo v kopalke in s tem otroke zaščitijo pred neznanci in morebitnim spolnim izkoriščanjem.

"V zadnjih nekaj letih sem s forenzičnimi preiskavami, ki sem jih opravil, videl množico materiala otrok brez kopalk s hrvaških plaž. Ta material je bil poslan v nadaljnjo distribucijo na temni splet, kjer so si ga izmenjevali pedofili in drugi predatorji. Takrat smo se v Centru odločili, da moramo starše in skrbnike ozavestiti o pomenu tega, da njihovi otroci nosijo kopalke," je za Zadarski list povedal Tomislav Ramljak, ustanovitelj in vodja omenjenega centra, in sodni izvedenec za računalniško in mobilno tehnologijo na področju varnosti in zaščite otrok na internetu.

Ramljak ob tem opozarja, da pedofili za snemanje ne uporabljajo zgolj mobilnih telefonov, pač pa otroke snemajo tudi s skritimi kamerami v urah, mini hladilnikih, kozarcih, pisalih, steklenicah ... "Zato apeliramo na starše in skrbnike, še posebej majhnih otrok, naj ti na plaži nosijo kopalke, saj ne morejo vedeti, kdo in s kakšnim namenom preži na nanje," je poudaril in dodal, da je preventiva ključni korak k boljši zaščiti otrok, za kar bi morala biti odgovorna celotna skupnost.

Po podatkih Centra so na Hrvaškem v zadnjih štirih letih zabeležili kar 1680 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in izkoriščanje otrok za pornografijo. V skupno 427 primerih v letu 2024 je bilo zabeleženih 127 žrtev in kar 108 storilcev.

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so več kot četrtino teh kaznivih dejanj, 26,7 odstotka, storili mladoletniki in mlajši odrasli, kar potrjuje, da gre za hudo vrstniško nasilje.

Da vsako leto nekaj primerov obravnavajo tudi na naših plažah, so za oddajo 24UR potrdili na koprski policijski upravi, kjer starše pozivajo, naj v primeru, ko opazijo takšno osebo, takoj pokličejo 113. In naj se s storilcem ne soočijo, saj lahko pobegne ali izbriše posneti material, policija pa tako ostane brez dokazov.