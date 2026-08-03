65-letni Ukrajinec z očali snemal gole otroke

Hrvaški policisti so zaključili preiskavo 65-letnega ukrajinskega državljana, ki ga sumijo kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za namen pornografije in hudega kaznivega dejanja spolnega izkoriščanja otrok.

Kot piše Policijska uprava istarska, je uslužbenec varnostnega podjetja v turističnem objektu v Istri 1. avgusta odkril Ukrajinca, ki je z očali na skrivaj snemal gole otroke. Moškega je pridržal do prihoda policistov, ki so opravili kriminalistično preiskavo in pri moškem našli obremenilni material.

Dan pozneje so osumljenca z ovadbo privedli v priporno enoto policijske uprave Istre.

"Tovrstne kriminalistične preiskave kažejo, da se javnost vse bolj zaveda problematike snemanja otrok in da državljani prepoznavajo sumljivo vedenje, kar policiji omogoča pravočasno reagiranje in prijetje storilcev," je ob tem sporočila policija, ki pa starše poziva, naj bodo pozorni na svoje otroke in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.

"Otroke oblecite v kopalke in, če opazite sumljivo osebo, ki snema otroke, to nemudoma prijavite policiji," so še dodali.