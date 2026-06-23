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65-letnik po sporu z otroki prijel za zračno puško in nanje streljal

Zagreb, 23. 06. 2026 11.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Metki za zračno puško

Zagrebška policija je aretirala 65-letnika, ki je v ponedeljek z zračno puško streljal proti trem otrokom. Pri tem je enega od otrok zadel v nogo, rano so oskrbeli v zagrebškem kliničnem centru. Drugi otroci niso bili poškodovani.

Kot poroča Net.hr, se je v ponedeljek v Zagrebu zgodil incident, v katerem je bil lažje poškodovan otrok. 65-letni moški naj bi po sporu s tremi mladostniki zvečer poprijel za zračno puško in streljal na trojico. Enega od otrok je pri tem zadel v nogo.

Poškodovanega mladostnika so prepeljali v zagrebški klinični center, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Drugi otroci niso bili poškodovani.

Policisti so osumljenca aretirali in odpeljali na policijsko postajo.

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