65-letnik po sporu z otroki prijel za zračno puško in nanje streljal

Kot poroča Net.hr, se je v ponedeljek v Zagrebu zgodil incident, v katerem je bil lažje poškodovan otrok. 65-letni moški naj bi po sporu s tremi mladostniki zvečer poprijel za zračno puško in streljal na trojico. Enega od otrok je pri tem zadel v nogo.

Poškodovanega mladostnika so prepeljali v zagrebški klinični center, kjer so ugotovili, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Drugi otroci niso bili poškodovani.

Policisti so osumljenca aretirali in odpeljali na policijsko postajo.