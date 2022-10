6550 evrov za teden plovbe: superluksuzna jahta se je podala na prvo pot

Plovilo je prvo v seriji Ritzovih po meri izdelanih jaht, na otvoritveno plovbo iz španskega Madrida proti francoski Nici pa se je podala s triinpolletno zamudo. Datum izplutja so večkrat prestavili zaradi epidemije in težav z dobavnimi verigami. Za pot bo potrebovala sedem dni, gosti pa so za tedensko križarjenje po Sredozemlju odšteli vsaj 6550 evrov na osebo. Cene za preživljanja tedna na luksuzni jahti med križarjenjem po Karibskem morju se začnejo pri 5200 evrih na osebo.

Evrima, kar v grščini pomeni odkritje, pa ne bo plula le ob evropskih in srednjeameriških obalah, podala naj bi se tudi okoli Južne Amerike. Večina križarjenj bo trajala od sedem do deset noči. Luksuzni jahti bosta sledili še dve, in sicer Ilma in Luminara, ki sta trenutno še v fazi izgradnje.