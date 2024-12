66-letni Nemec je bil na stranišču ujet skoraj 20 ur

Stekla je iskalna akcija, nato pa so policisti moškega našli na njegovem delovnem mestu v nepremičninskem podjetju – v stranišču z zaklenjenimi vrati. Zaradi okvare jih ni mogel odpreti.

A s tem še ni bilo konec njegovih težav, saj ga niti policistom ni uspelo rešiti, zato so na pomoč poklicali gasilce. Ti so vlomili s hidravličnim orodjem in ga naposled le rešili.

Moški je bil na stranišču ujet skoraj 20 ur. V stavbi podjetja ni bilo nikogar več, pri sebi pa ni imel mobilnega telefona, so pojasnili na policiji.

Po besedah policistov je z njim, glede na okoliščine, vse v redu.