66-letnik, ki je za las ušel smrti: Ta dan bom slavil rojstni dan

"Rojstni dan sem imel včeraj, a verjemite, da ga bom praznoval na dan, ko sem preživel nesrečo," je hvaležen 66-letni Milimir Daničić iz Kaća, ki je v petek malo pred poldnevom stal pod betonsko konstrukcijo ob vhodu železniške postaje v Novem Sadu. Pogovarjal se je s prijateljem in se po naključju premaknil, nekaj trenutkov pozneje pa se je nadstrešek iz za zdaj še neznanega razloga zrušil in pod seboj pokopal 14 ljudi.

"Šel sem dvignit denar, nato pa sem se ustavil pod nadstreškom, kjer vedno čakam na avtobus za Kać. Pogovarjal sem se s kolegom, ki sem ga tisti dan srečal že tretjič, in šalila sva se, da mora eden od naju častiti pijačo. Pogovarjala sva se tudi z neko gospo. Med pogovorom smo se premaknili stran od nadstreška, kmalu zatem pa smo zaslišali glasen tresk. Vse se je zrušilo ... Obrnil sem se in videl samo ruševine in prah," se za srbski Telegraf Milimir Daničić spominja s cmokom v grlu. Imeli so veliko srečo, da so vsi trije ostali nepoškodovani. "Bog nas je rešil. Spomnim se, da je zraven nas stalo neko dekle, a se je tudi ona premaknila in se tako rešila. Moja hčerka je stala nasproti postaje, čez cesto, in videla, kako je vse skupaj padlo. Vedela je, da tam tudi jaz čakam na avtobus in prestrašila se je, saj je mislila, da se mi je kaj zgodilo."

Nadstrešek postaje se je iz za zdaj še neznanega razloga zrušil in pod seboj pokopal 14 ljudi. FOTO: Profimedia icon-expand

Upokojenec, ki je 36 let delal v novosadskem vodovodu, je prepričan, da mu je življenje rešila jakna, ki jo je nosil tistega dne. "Na sebi sem imel jakno svojega brata, ki je umrl pred tremi leti. Pogosto jo nosim kot spomin nanj. Spominjam se, da mi je bilo vroče, zato sem jo slekel in dal čez ramo. Umaknil sem se stran od nadstreška in vem, da me je rešila tista jakna. Nekaj je na tem, da sem jo oblekel tisti dan. Moj rojstni dan je bil včeraj, a verjemite mi, da bom praznoval tisti dan, ko sem ušel smrti pod ruševinami," je hvaležen. Daničićeva družinska hiša se nahaja tik ob hiši 35-letne Sanje Arbutine Ćirić, ki je v tragediji umrla. "Včeraj zvečer sem govorila z Nikolo, Sanjinim možem, ki me je vprašal, če sem jo videl čakati na avtobus, in rekel sem, da ne ... Nisem je videl, mogoče je stala za mano. Mlado dekle, ko bi le videli, kakšen vrt je imela – poln rož. Imela sta se prelepo, zdaj pa je Nikola ostal sam. Prizor je bil grozljiv. Vse je bilo v ruševinah. Kako je to bilo videti, ste na fotografijah in posnetkih videli sami. Grozno," je še povedal. Tudi on poudarja, da mora nekdo odgovarjati za tragedijo, ki je v petek pretresla Novi Sad in v kateri je umrlo 14 ljudi, več pa jih je bilo hudo poškodovanih. "Če samo pomislim, da bi lahko tam stali vsi potniki z vlaka, ki bi moral takrat pripeljati iz Beograda, mi kri zaledeni. Predstavljajte si, koliko žrtev bi bilo, na stotine," zaključi.

Žalovanje po tragediji FOTO: Profimedia icon-expand

Na tisoče Srbov zahtevalo odstop ministra V nedeljo je več tisoč ljudi v Beogradu protestiralo pred poslopjem ministrstva za gradbeništvo ter zahtevalo odstop pristojnega ministra Gorana Vesića. Sprva so se z minuto molka poklonili žrtvam petkove nesreče, po kateri se zdravniki še vedno bojujejo za življenja treh poškodovanih. Nato so ob vzklikih "morilci" na pločniku pred poslopjem ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo puščali rdeče odtise svojih rok in tako odgovornim sporočali, da so njihove roke krvave.

Protest v Beogradu po nesreči na železniški postaji v Novem Sadu FOTO: Bobo icon-expand

V primeru, da minister Vesić ne bo odstopil, organizatorji protesta, študentsko združenje SviĆe, napoveduje stopnjevanje protestov v torek v Novem Sadu.