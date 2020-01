66-letnik, ki naj bi v Istri izsiljeval Slovence, že dolgo strah in trepet domačinov

Poleg prevare in ponarejanja dokumentov sta osumljeni 66-letnik in 22-letnik grozila 68-letniku ter zahtevala denar za neobstoječi dolg. Žrtvi sta grozila, da jo bosta fizično poškodovala in zaplenila njeno premoženje, pri tem kaznivem dejanju pa jima je pomagala 46-letnica. Poleg izsiljevanja je 66-letnik osumljen, da je žrtev ogoljufal. Konkretno, 68-letnik je starejšemu storilcu med bivanjem v tujini v varstvo zaupal psa. 66-letnik je nato to izkoristil in lagal, da je pes bolan in da potrebuje operacijo, pri tem pa zahteval nekaj tisoč kun, ki mu jih je 68-letnik tudi nakazal, so zapisali na puljski policiji.

Pisali smo o primeru izsiljevanja, prevare in ponarejanja na območju hrvaškega Kavrana – storilci so osebam, med drugim tudi najmanj dvema državljanoma Slovenije, nudili pomoč pri legalizaciji objektov. Osumljena moška sta se predstavljala kot uradne osebe, s tem pa od 34-letnega slovenskega državljana v prvi polovici leta 2018 dobila nekaj tisoč kun, nakar sta mu priskrbela ponarejeno sodno odločbo o legalizaciji. Konec lanskega leta pa so od 58-letnega slovenskega državljana prav tako zahtevali nekaj tisoč kun, da mu ne bi porušili nezakonito postavljenega objekta. Da bi jim oškodovanec verjel, so storilci ponaredili tudi odločbo o odstranitvi objekta in drugo uradno dokumentacijo.

Ta 66-letnik je po poročanju portala Glas Istre Nijaz Čaušević - Medo. V Kavranu naj bi bil, odkar se je po koncu vojne v sredini devetdesetih letih tja preselil, strah in trepet za lokalne prebivalce, pa tudi za dopustnike iz Slovenije. Naokoli se naj bi sprehajal s pištolo za pasom, eno pa je vedno imel v vozilu. Avtomobile je neprestano menjaval, na njih pa nikoli ni bilo registrske tablice. Sam je dejal, da ima pri sebi vedno orožje "zaradi preventive".

Prebivalci Kavrana, ki spada pod občino Marčana, so hrvaškemu novinarju povedali, da Čauševiću nihče nič ne more in zatrdili, da vsakemu, ki mu kaj očita, zagrozi s smrtjo. Po njihovih pripovedovanjih naj bi v bližnjem naselju Pavićini nekemu prebivalcu v hišo vdrl v hišo, oborožen z avtomatsko puško. Dodajajo, da na tem območju ni vikenda, v katerega ne bi vdrl ali kaj ukradel – prizaneseno je samo tistim, na katere pazi sam Čaušević, ker mu lastniki za to plačajo dogovorjeno vsoto.

Portal Glas Istre je o njem poročal že, ko so prebivalci opozorili na ilegalno sečnjo gozdov okrog Kavrana – takrat naj bi to vodil ravno Čaušević. 'Javna skrivnost' je, da se preživlja ravno s tem, to pa počne na zasebnih zemljiščih, brez da bi za to imel kakršnokoli dovoljenje. Pri tem izbira samo večja drevesa, domačini pa opozarjajo na škodo, ki jo je že povzročil v okoliških gozdovih. Časopisni novinarji so s Čauševićem stopili v stik, on pa je vse zanikal in dejal: "Če so me ljudje videli pri sečnji, je vse bilo v dogovoru z lastniki zemlje. Oni mi plačajo, jaz najdem še par siromakov, ki rabijo drva ali denar, pa to naredimo skupaj – ampak vse na legalen in pošten način. Tujci, ki imajo tu vikende in prikolice, mi plačajo in prosijo, da pazim na njihovo premoženje, saj se je v Kavranu dogajalo že marsikaj. To je bil nekoč raj za ’mafijaše’, narkomani so v gozdu sadili konopljo, policisti vedo, kolikokrat sem to prijavil. A odkar sem jaz tam, tega ni več, te gozdove poznam kot lasten žep. Imam svojo parcelo, svoje koze in ovce, svoje borovce, meni je to raj za dušo in telo, verjemite mi. Ne povzročam problemov in jih ne iščem, kaj mi bo to."