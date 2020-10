57-milijonski tovor: zasegli narkopodmornico z dvema tonama kokaina

Zaseg se je zgodil v torek, ko je kolumbijska mornarica, ki poostreno nadzoruje območje, znano po tihotapskih morskih poteh, prišla na sled plovilu. Po kratkotrajem zasledovanju so podmornico uspešno zaustavili in ob pregledu odkrili 119 vreč, v katerih so bili zloženi paketi prepovedane droge ter komunikacijska in lokacijska oprema. Vsega skupaj je šlo za 2.045 kilogramov kokaina.