69-letnika ubili udomačeni levinji, ki ju je pred leti rešil

V Južni Afriki žalujejo za 69-letnim ljubiteljem divjine, ki je pred lovci rešil dve beli levinji in ju vzgajal kot domači živali. Z njima se je igral in ju po več ur na dan sprehajal, trdil je, da nista krvoločni. Med sredinim sprehodom pa ga je ena od njiju nenadoma napadla in ga pred očmi njegove žene raztrgala. Užaloščena družina je ob tem sporočila, da bodo kljub napadu poskrbeli za dobrobit levinj.

Znanega južnoafriškega naravovarstvenika Westa Matthewsona sta ubili beli levinji, ki ju je sam vzgajal, odkar sta bili mladička. Živalma je popolnoma zaupal, z njima se je igral in ju vsak dan po več ur sprehajal. Sredin sprehod pa se je končal tragično. Ena od levinj je nenadoma in brez opozorila planila na 69-letnika in ga ubila, je sporočila užaloščena družina. Vse se je zgodilo pred očmi žrtvine 65-letne soproge, ki je vozila za njimi, vendar ni mogla ničesar storiti. "Trudila se je, da bi rešila moža, a ji ni uspelo," je povedala družinska odvetnica Marina Botha.

Napad se je zgodil na območju družinskega turističnega posestva Lion Tree Top Lodge znotraj zasebnega naravnega rezervata, ki meji na znameniti nacionalni park Kruger. Matthewson oziroma "Stric West", kot so ga imenovali, je bil zaradi svojega nevsakdanjega odnosa z levi ter glasnih prizadevanj za ohranitev narave v Južni Afriki zelo znan. Se je pa prav zaradi njegovih dveh levinj pred tremi leti znašel v središču škandala. Živali naj bi namreč pobegnili in ubili delavca na sosednjem posestvu. Matthewson jima je takrat stopil v bran, češ da nista nasilni.

Po tokratnem napadu so levinji preselili na drugo lokacijo, kjer bosta ostali, dokler se ne odločijo o njuni usodi. Družina zagotavlja, da ju bodo "izpustili v okolje, ki bo najboljše zanju". Matthewson naj bi levinji sicer rešil s posestva, kjer naj bi izvajali nezakonit lov, pri katerem živali nimajo možnosti za pobeg, saj so v ograjenem prostoru.