70 let Angele Merkel: Nemci pogrešajo kanclerko, čeprav je naredila (vsaj) tri napake

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je že približno dve leti in pol upokojena. Vseeno so ji pri YouGov posvetili anketo, ki so jo pripravili na reprezentativnem vzorcu 2300 ljudi.

Kar enainšestdeset odstotkov jih je dejalo, da se je položaj v državi poslabšal, odkar je Merklova zapustila položaj, poroča DW.

Ni znano, ali je Merklova seznanjena s to raziskavo, zagotovo pa se zaveda, da so se morali njeni nasledniki spopasti s kar nekaj krizami - vojno Rusije proti Ukrajini, posledično inflacijo, visokimi cenami energentov in vojno Izraela in Hamasa na Bližnjem vzhodu. Prav tako ne gre pozabiti na vse večjo polarizacijo družbe.

Merklova je bila v svojih 16 letih vodenja nemške vlade med letoma 2005 in 2021 znana kot pragmatična, celo brezčutna. Odkar je prostovoljno zapustila politiko, se drži stran od dogajaja - tako kot je napovedala.

Bila je prva predsednica vlade v povojni Nemčiji, ki je zapustila položaj po lastni volji in preprosto ni kandidirala za ponovno izvolitev leta 2021. Nemški mediji ocenjujejo, da "očitno res ne potrebuje pozornosti". Vseeno so ji mnogi čestitali za rojstni dan, med njimi zvezni predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je pohvalil Merklovo kot "vzornico in znamenje naše demokracije".

Kot posebnost pri njej je izpostavil, da lahko njeno življenje natančno razdelimo na dve fazi: "Prvih 35 let do padca berlinskega zidu. In drugih 35 let v tako želeni svobodi."

Nekoč je bila Merklova fizičarka in precej odmaknjena od politike, v katero je zašla šele v razburljivem obdobju sprememb po 9. novembru 1989, ko je padel berlinski zid. V dokumentarcu je nekoč sama povedala, kako se je leta 1984, na svoj 30. rojstni dan, preselila v stanovanje v propadajoči hiši v vzhodnem Berlinu. Njen prvi zakon je pravkar propadel. Na obisk je prišel njen oče: "Ozrl se je naokoli in mi namesto čestitke rekel - nisi še prišla prav daleč."

Sledil je bliskovit karierni vzpon od namestnice tiskovne predstavnice prvega svobodno izvoljenega predsednika vlade NDR do mesta zvezne ministrice za okolje v ponovno združeni Nemčiji - pa vse do dolgega obdobja njenega kanclerstva. Politična kariera, ki jo bo težko kdo ponovil.

Na višku svoje moči je veljala za najmočnejšo, najvplivnejšo žensko.

Danes naj bi jo zaposlovalo pisanje spominov, ki naj bi izšli še letos.

Od svoje stranke CDU je močno odtujena, od decembra 2021 se ni udeležila nobene strankarske konference. Na njen rojstni dan se je sedanji vodja poslanske skupine Jens Spahn poklonil dediščini Merklove, a je v intervjuju za revijo Focus poimenoval je tudi tri njene glavne napake.

"Množične neregularne migracije od leta 2015 so destabilizirale in preplavile nemško družbo," je izpostavil prvo napako. Številka dve? "S Putinovo Rusijo bi morali ravnati zelo drugače od leta 2014, od ruske priključitve Krima." Kot tretjo napako pa je izpostavil postopno opuščanje jedrske energije po katastrofi v Fukušimi leta 2011.

Sedanja koalicija ji očita, da je uvajala premalo sprememb. To po njihovem mnenju pomeni, da je zdaj treba hiteti s spremembami: digitalizacijo, energetskim prehodom, reševanjem pomanjkanja kvalificiranih delavcev. Sama je verjela, da sprememb ne gre vsiljevati preveč na hitro. In Nemci, ki v velikem številu pogrešajo svojo "Mutti", ter so vse bolj naveličani vlade, stvari očitno vidijo podobno.