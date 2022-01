70 let krone: ulične zabave, tekmovanje za najboljši puding, koncert zvezd

Kraljica Elizabeta II. 6. februarja praznuje 70 let krone. Medtem ko bo za britansko monarhijo to prvič, se je francoski Louis XIV. v 18. stoletju na prestolu obdržal 72 let. Kraljica Viktorija pa je po dolžini vladanja s 63 leti druga na britanskem seznamu. Praznovanja bodo potekala skozi celo leto in v palači so pripravili številne praznično obarvane dogodke, s katerimi bodo obeležili ta jubilej.