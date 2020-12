70 let stara fotografska skrivnost švicarskega filmskega zvitka

"Izgubljeno in pozabljeno za dve generaciji. To je zgodba, kako sem nekoč kupil staro filmsko kaseto, jo imel nekaj let, potem pa sem postal radoveden, kaj ta zvitek skriva. Rezultat je bil: neznana družina in občutek žalosti, da ta talentirani fotograf nikoli ni videl rezultatov svojega dela," je zapisal William Fagan, ki išče družino avtorja 70 let starih fotografij.

Danes si je težko predstavljati, da posnameš fotografijo in ne vidiš, kaj je nastalo, saj lahko praktično vsak trenutek svojega življenja na hitro ovekovečimo z našimi mobilnimi telefoni, še naslednjo sekundo pa to delimo s preostankom sveta. A če zavrtimo čas nazaj, v leta, ko je bil to proces, ki je lahko trajal tudi več mesecev, morda let – zagotovo dovolj dolgo, da na vse skupaj pozabimo.

icon-expand Leica Illa, ki jo je kupil Fagan. V priloženih zvitkih je našel nerazvit film. FOTO: William Fagan

To se je zgodilo tudi filmskemu zvitku, ki ga je skupaj z Leico Illo kupil zbiratelj kamer in fotoaparatov William Fagan. Ta je vedel, da ena od kaset vsebuje tudi film, a se je šele pred kratkim odločil, da ga razvije.

icon-expand BMW 315 in hotel La Veduta FOTO: William Fagan

"Po navadi, ko razvijam film, vsaj približno vem, kaj bo nastalo. V temnici sem lahko videl stare avtomobile. A dokler podob nisem skeniral, nisem bil prepričan o vsebini. Prvi negativ je prikazoval BMW 315 iz sredine 30. let, ki je imel bavarske tablice (AB 52 3287) na sneženem gorskem prelazu," v blogu zapiše Fagan. Drugi negativ je prikazoval hotel po imenu La Veduta v Švici ob prelazu Julier v Švici, piše Fagan, potem pa so se izkristalizirale še druge lokacije, kot je ulica v mestu Bellagio ob jezeru Como, in pa Bahnhofsrasse v Zürichu. Po tej fotografiji je Fagan svojo ugotovitev, da so bile fotografije posnete v tridesetih letih 20. stoletja, spremenil – zdaj meni, da so iz 50. let.

icon-expand FOTO: William Fagan icon-chevron-left icon-chevron-right