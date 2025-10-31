70-letni član verske skupnosti naj bi več mesecev spolno zlorabljal 23-letnico

Hrvaški policisti so pridržali 70-letnega moškega iz Reke, ki je osumljen vrste hudih kaznivih dejanj – med drugim posilstva in groženj 23-letnici. Moški naj bi bil član verske skupnosti Omnia Deo, dekle pa je najel za pomoč pri vsakodnevnih opravilih, a jo nato med februarjem in septembrom 2024 sistematično nadlegoval in zlorabljal.

70-letnik naj bi dekle več mesecev zlorabljal in ji tudi grozil. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Iz okrožnega državnega tožilstva Primorsko-goranske županije so sporočili, da so pridržali 70-letnega moškega, osumljenega, da je med februarjem in septembrom lani petkrat posilil 23-letnico. Poleg tega naj bi ji tudi grozil, poroča hrvaški spletni portal net.hr. 70-letnik je dekle najel za pomoč pri vsakodnevnih opravilih, nato pa jo dalj časa sistematično zlorabljal. Zaradi ponovitvene nevarnosti in možnosti vplivanja na priče ostaja v priporu.

'Reški nadškof sprejel vse potrebne ukrepe'

Gre za moškega, povezanega z versko skupnostjo Omnia Deo, so potrdili v reški nadškofiji. Kot so še dodali, pa ta od marca 2024 več ne spada pod njih, saj je prešla pod kanonski nadzor zagrebške nadškofije. "Reški nadškof Mate Uzinić je bil 19. maja 2025 v osebnem razgovoru seznanjem z navedbami žrtve, ki je dejala, da so se kazniva dejanja zgodila v letu 2024, v obdobju, ko je bila kandidatka za članstvo v Omnii Deo," so dodali. Nadškof naj bi žrtvi tedaj izrazil sožalje in podporo ter ji naročil, naj primer prijavi policiji in zagrebški nadškofiji, saj je 23. marca lani omenjena verska skupnost svoj sedež preselila na ozemlje Nadškofije Zagreb. Ta pa je kanonski nadzor nanjo prenesla v svojo pristojnost. Uzinić je o pogovoru z žrtvijo nemudoma obvestil tudi zagrebškega nadškofa, 26. maja pa zagrebški nadškofiji poslal še uradno pismo s pozivom k sprejetju vseh potrebnih cerkvenih in civilnih postopkov. 23. junija letos ga je Nadškofija Zagreb nato obvestila o uvedbi kanonskih ukrepov in vložitvi kazenske ovadbe pri pristojnih organih. Reška nadškofija je v izjavi še poudarila, da nad versko skupnostjo Omnia Deo tako nima več pristojnosti, niti ne razpolaga z dodatnimi informacijami glede poteka kazenskega postopka. "Obsojamo vsako obliko nasilja, zlorab in prikrivanja zločinov, ter izražamo brezpogojno podporo civilnim in cerkvenim organom, ki zadevo preiskujejo," so zapisali. Nadškofija poziva tudi vse, ki so bili žrtve zlorab ali vedo za podobne primere, naj se obrnejo na pristojne institucije in zaprosijo za pomoč. Kot so še dodali, pa so tudi sami pripravljeni nuditi duhovno in psihološko podporo vsem, ki jo potrebujejo.

Dekle prekinilo vse stike s člani skupnosti, ti pričakujejo temeljito preiskavo

Oglasili so se tudi v omenjeni verski skupnosti, a kakršno koli povezavo s primerom zanikajo. "Pridržana oseba ni delovala v okviru verske skupnosti Omnia Deo in ni (naša) članica. Oseba, ki se je predstavila kot žrtev, je bila kandidatka za članstvo v naši skupnosti, a je pred približno enim letom na lastno pobudo priznala svoje nemoralno vedenje in ljubezensko razmerje s prdržanim, pa tudi svojo odvisnost od spolnosti," so sporočili.

Konec junija letos je bil ustanovitelj Omnie Deo Josip Radić na Duhovni mizi zagrebške nadškofije obveščen, da je bilo vodstvo verske skupnosti razrešeno dolžnosti, ker naj bi se zavedalo kaznivih dejanj zoper dekle in ni sprejelo ustreznih ukrepov, pa poroča hrvaški Index.