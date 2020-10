700-kilometrski zastoji: Parižani pred karanteno 'bežali' na deželo

V Franciji znova velja karantena, le nekaj ur pred njenim začetkom pa so v okolici Pariza zabeležili rekordne prometne zastoje. Ti so se vili kar 700 kilometrov daleč. V Franciji zapirajo bare, restavracije in nenujne dejavnosti, za razliko od spomladanske karantene pa šole tokrat ostajajo odprte.

V Franciji velja od polnoči dalje znova karantena za vso državo, s čimer želijo zajeziti drugi val epidemije covida-19. Zapirajo se bari in restavracije, medtem ko šole ostajajo odprte. Včeraj pa so Pariz in okolice le nekaj ur pred uradnim nastopom karantene preplavili kar 700-kilometrski zastoji, poročaBBC.

In kam so se odpravili prebivalci francoske prestolnice? Kot piše Le Figaro, so številni Parižani zapustili mesto, saj želijo karanteno preživeti 'na deželi'. 24-letna Anna je za časnik povedala, da je bilo preživljanje prve karantene v ogromnem mestu psihično zelo utrujajoče. Tam, kamor bo pobegnila zdaj, "pa je zrak bolj čist." "Tam lahko diham in počutim se bolj svobodno,"je razložila.Kot pišejo francoski mediji, so se nekateri tudi vračali v Pariz, potem ko so počitnice preživeli v drugih delih Francije.

Podoben scenarij se je sicer v velikih mestih zgodil že ob prvi karanteni spomladi, a mestnih prebivalcev v drugih predelih Francije niso sprejeli z veseljem. Lokalni mediji so takrat pisali, da prebivalce prestolnice in ostalih velikih mest prosijo, da ostanejo doma: "Lahko si predstavljate, kakšen pritisk na preostale dele države predstavlja 'invazija' 4.000 prebivalcev iz Pariza, medtem ko je približno tretjina okužena s koronavirusom, ne da bi to vedela." Spomnimo Francoski predsednikEmmanuel Macronje v sredo ob napovedi ukrepa pojasnil, da bodo lahko ljudje tako kot spomladi dom zapustili samo, če bodo šli na delo, k zdravniku, pomagat sorodniku, po nujnih nakupih ali za kratek čas na zrak. Dodal je, da bodo potrebovali tudi pisno izjavo, v kateri bodo morali navesti razlog, zakaj so zunaj. Kršitelji pravil bodo, tako kot zadnjič, kaznovani. V okviru ukrepov, ki bodo veljali najmanj do 1. decembra, sicer zapirajo bare, restavracije in nenujne dejavnosti. Za razliko od spomladanske karantene šole tokrat ostajajo odprte, a bodo zanje veljali strožji zaščitni ukrepi. Še naprej bodo lahko obratovale tudi tovarne in kmetije, pa tudi nekatere javne storitve. S tem želijo omejiti gospodarsko škodo, ki bi lahko nastala ob popolnem zaprtju države, je dejal francoski predsednik. Francoske oblasti so sicer v četrtek zvečer sporočile, da so v zadnjem dnevu potrdili več kot 47.600 novih okužb s koronavirusom, umrlo pa je še 235 bolnikov s covidom-19.