700 psov in 100 gonjačev na dirki pasjih vpreg

Na stotine psov in gonjačev, dih jemajoči prizori zimske pokrajine in napor, zaradi katerega prav tako lahko ostanete brez sape. Vse to ponuja ena najzahtevnejših dirk s pasjimi vpregami, ki jo vsako leto priredijo v čeških gorah. Premagati morajo osupljive razdalje. Kako se na to pripravljajo?