7000 evrov na uro: z vladnim letalom na pot, ki ji bi jo lahko prevozila v treh urah

Razlike med vladajočo elito in "navadnim ljudstvom" so vse večje. In od tega problema, ki je eden največjih današnjega časa, imajo največji dobiček radikalnejše stranke.

Tako ugotavljajo v Nemčiji, kjer je zaupanje v vlado Olafa Scholza najnižje doslej. A medtem ko vlada, katere pomembna partnerica je stranka Zelenih, na družinske proračune pritiska z ukrepi za zeleni prehod, sami živijo povsem drugače, piše focus.de.

Kot opozarjajo, je vprašanje, kako člani vlade, kot sta kancler ali zunanja ministrica, uporabljajo vladno letalo, še kako na mestu. Ker to ni samo okolju najbolj škodljiva pot od A do B, ampak tudi najdražja. Gre pa tudi za vrsto potovanja, ki državljanom ni na voljo.

Ko člani vlade ali parlamenta obiskujejo mednarodne nogometne tekme, to ni zasebna, temveč politična zadeva, izpostavljajo. Annalena Baerbock bi tekmo nemške ekipe proti Švicarjem lahko spremljala po televiziji, tako kot milijoni njenih rojakov.

A ogledala si jo je v živo in Nemci so slabe volje. Po tekmi si je namreč privoščila let iz Frankfurta v Luksemburg. Letalo je vzletelo malo pred polnočjo, čeprav na frankfurtskem letališču velja prepoved nočnih letov med 23. in 5. uro zjutraj. Med zagovorniki takšnih prepovedi so ravno Zeleni, ki jim pripada ministrica. Izjeme so sicer mogoče za "lete posebnega javnega interesa".

Zunanje ministrstvo je pojasnilo, da Baerbockova v nasprotju z drugimi prisotnimi člani zvezne vlade ni odletela nazaj v Berlin takoj po tekmi. Namesto tega je odpotovala naprej v Luksemburg zaradi srečanja zunanjih ministrov EU, ki se je začelo naslednje jutro. Pristojni v svoj zagovor še pravijo, da bi letalo "tako ali tako poletelo".

A kritiki so jasni – razdalja okoli 270 kilometrov bi v avtomobilu trajala približno tri ure.

Pa tudi, da ni šlo za prvi tak primer. Z vlakom je odpotovala v Dortmund na tekmo nemške reprezentance proti Danski, nato pa je s kanclerjem odletela nazaj v Berlin.

Ministrica sicer obožuje nogomet. Ob začetku evropskega nogometnega prvenstva je na svojem uradnem Instagramovem profilu delila fotografijo, na kateri v dresu Nemčije zapušča vladno letalo. Skupaj s slovensko kolegico Tanjo Fajon se je udeležila tekme med Slovenijo in Srbijo v münchenski Allianz Areni. "Tja in nazaj je potovala z avtomobilom," so sporočili z nemškega zunanjega ministrstva.

Tam so tudi jasni glede njenih drugih poti. To je preprosto narava službe, pravijo. Glede na deset potovanj na Bližnji vzhod samo v zadnjih nekaj mesecih se letom z vladnim letalom enostavno ne da izogniti.

Kritiki pravijo drugače. Teden dni, preden je Baerbockova uporabila letalo, je podobno zasedanje potekalo na daljavo. "Tako vam ni treba nenehno leteti z vseh koncev sveta, da bi promovirali svetovni mir; to lahko počnete tudi prek pametnega telefona ali prenosnika," opozarjajo pri focus.de.

Opozarjajo na stroške, ki jih seveda plačajo davkoplačevalci – ena ura letenja stane okoli 7000 evrov. Menijo, da bi lahko nočni let v Luksemburg stal kar okoli 15.000 evrov, medtem ko bi vožnja s taksijem do tja stala dobrih 500 evrov.

Ocenjujejo, da bi ministrica zagotovo dobro razmislila, katero obliko prevoza bi izbrala, če bi morala plačati iz lastnega žepa. Kot tudi, koliko ličil bi porabila.