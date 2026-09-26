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700.000 ljudi na maši v Parizu: ostrostrelci na strehah, helikopterji nad mestom

Pariz, 26. 09. 2026 17.51 pred 9 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Papežev obisk

Papež Leon XIV. je drugi dan zgodovinskega obiska v Franciji v središču Pariza daroval mašo, ki se je je udeležilo okoli 700.000 ljudi. Množica vernikov se je raztezala več kot dva kilometra po francoski prestolnici, papeža pa so ob vožnji po Elizejskih poljanah pozdravljali s francoskimi in vatikanskimi zastavami.

 

Papež Leon XIV. je na Place de la Concorde daroval mašo na prostem, ki je predstavljala enega od vrhuncev njegovega štiridnevnega obiska Francije. Gre za prvi uradni papeški obisk v državi po skoraj dveh desetletjih.

71-letni papež se je pred začetkom maše s papamobilom popeljal po znamenitih Elizejskih poljanah, kjer so ga pričakale množice ljudi s francoskimi in vatikanskimi zastavami.

Po podatkih Vatikana se je maše udeležilo okoli 700.000 ljudi. Množica se je raztezala več kot dva kilometra skozi središče Pariza.

Na trgu Place de la Concorde so za uro in pol dolgo bogoslužje postavili velik začasni oltar z belo streho, vzdolž prizorišča pa več deset velikih zaslonov, prek katerih so lahko dogajanje spremljali tudi verniki, ki so bili daleč od oltarja.

Ostrostrelci na strehah, helikopterji nad mestom

Dogodek je spremljalo obsežno varovanje. Središče Pariza so za čas maše zaprli, nad območjem so krožili helikopterji, na strehah okoliških stavb pa so bili nameščeni ostrostrelci.

Papež je med nagovorom med drugim stopil v bran migrantom ter se poklonil družinam, ki kljub številnim težavam vztrajajo pri soočanju z izzivi vsakdanjega življenja.

Že pred mašo je obiskal Maison Bakhita, združenje, ki pomaga migrantom in beguncem.

Maše se francoski predsednik Emmanuel Macron ni udeležil, zastopala ga je njegova soproga Brigitte Macron. Med udeleženci so bili številni znani obrazi francoske politike, med drugim Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gabriel Attal in nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy.

Le Penova je ob politični pozornosti, ki spremlja papežev obisk, za francoski Le Monde poudarila, da je Leon XIV. papež in ne predsedniški kandidat ter da teh vlog ne bi smeli mešati.

V Lurdu tudi z žrtvami spolnih zlorab

Papežev obisk Francije se bo nadaljeval v Lurdu, enem najpomembnejših katoliških romarskih središč na svetu. Po katoliškem izročilu se je tam leta 1858 Marija v votlini prikazala deklici Bernardki Soubirous.

Posebno pozornost bo v nedeljo pritegnilo papeževo srečanje s sedmimi žrtvami spolnih zlorab duhovnikov.

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brezveze13
26. 09. 2026 18.10
ostrosrelci, a ga je kateri zadel
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2026 18.09
kere fore, kere ofce
Odgovori
0 0
Desade
26. 09. 2026 18.06
bee bee
Odgovori
0 0
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