700.000 ljudi na maši v Parizu: ostrostrelci na strehah, helikopterji nad mestom

Papež Leon XIV. je na Place de la Concorde daroval mašo na prostem, ki je predstavljala enega od vrhuncev njegovega štiridnevnega obiska Francije. Gre za prvi uradni papeški obisk v državi po skoraj dveh desetletjih.

71-letni papež se je pred začetkom maše s papamobilom popeljal po znamenitih Elizejskih poljanah, kjer so ga pričakale množice ljudi s francoskimi in vatikanskimi zastavami.

Po podatkih Vatikana se je maše udeležilo okoli 700.000 ljudi. Množica se je raztezala več kot dva kilometra skozi središče Pariza.

Na trgu Place de la Concorde so za uro in pol dolgo bogoslužje postavili velik začasni oltar z belo streho, vzdolž prizorišča pa več deset velikih zaslonov, prek katerih so lahko dogajanje spremljali tudi verniki, ki so bili daleč od oltarja.