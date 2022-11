71-letna Britanka Cassandra še zdaleč ni edina, je pa prva in do zdaj edina uradno samozaposlena čarovnica na Otoku. Vsaj za britanski davčni urad, ki mu za svoje različne storitve že od leta 1996 plačuje davek. Skupaj s svojo partnerko in kolegico živi in dela v majhni skupnosti v Cornwallu na jugozahodu Anglije.